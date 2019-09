Portano latte caldo e coperte ai senzatetto in stazione | la beffa è servita | multati

Foggia - polizia multa i volontari che Portano latte caldo e vestiti ai senzatetto della stazione : Gli agenti della polizia Ferroviaria di Foggia hanno multato tutti i volontari dell'associazione Fratelli della stazione, che da vent'anni periodicamente consegna cibo, vestiti e coperte ai senza fissa dimora che passano la notte nello scalo ferroviario della città pugliese. I volontari sono stati multati perché non erano provvisti del titolo di viaggio necessario anche per sostare al binario.Continua a leggere