Google sta gettando le fondamenta per oggetti in realtà aumentata permanenti

Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue : Dal CEDIA Expo 2019 di Denver arriva la notizia dell'ampliamento dell'elenco dei dispositivi smart home supportati da Google Assistant.

Ecco come funziona la modalità Ambient di Google Assistant sui nuovi tablet di Lenovo : In occasione dell'IFA 2019, Lenovo ha presentato due nuovi tablet Android che includono la nuova modalità Ambient di Google Assistant che imita gli Smart Display con il vantaggio della portabilità. La modalità Ambient di Google Assistant ne estende l'usabilità consentendo di posizionare il dispositivo e accedere a funzioni extra senza bisogno di un dispositivo Google Home Hub o Google Nest Hub aggiuntivo.

Un bug di Google Chrome sta causando il blocco anomalo delle pagine web nelle app : WebView, il componente di Android che esegue il rendering delle pagine web all'interno delle applicazioni come le schermate di accesso, sembra interessato da un bug che sta causando il blocco e l'arresto anomalo delle pagine Web di Google Chrome all'interno delle app.

La storia si ripete : Google Pixel 4 XL protagonista dei primi hands-on su YouTube. Ecco i due video : Un anno fa video come questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita

Nel 2020 Toshiba lancerà smart TV con Google Assistant e Android TV : In occasione dell'IFA 2019 di Berlino, Toshiba ha annunciato che ha in programma di lanciare nel 2020 modelli che utilizzano la piattaforma Android TV

Ecco impostazioni e funzioni di Motion Sense dei Google Pixel 4 : Scopriamo, grazie a un nuovo video pubblicato su YouTube, il funzionamento di Motion Sense, la nuova funzione dei Google Pixel 4 legata a Project Soli.

Google sta testando "Play Pass" - un abbonamento ad app e giochi simile ad Apple Arcade : All'inizio di quest'anno, Apple ha annunciato Apple Arcade, un servizio in abbonamento mensile che vi dà accesso ad una serie di giochi per i dispositivi mobile. Apple Arcade non è ancora attivo, tuttavia il suo concorrente, ovvero Google, sta testando il proprio servizio chiamato Google Play Pass.Già lo scorso anno alcuni rumor indicavano che Google stava lavorando a questo servizio ed ora la società a quanto pare lo sta testando. Alcuni utenti

50 procure degli Stati Uniti indagano sul dominio di Google nella pubblicità online : (foto: Getty Images) Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di annunci, il 9 settembre è stata confermata l’apertura ufficiale dell’indagine preliminare su Google da parte dei procuratori generali di 48 Stati americani, oltre al District of Columbia e al territorio di Porto Rico, per verificare eventuali abusi di posizione dominante da parte del colosso di Mountain View per quanto riguarda la pubblicità e le ricerche sul web. In totale sono ...

Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel - in vista del lancio dei Pixel 4 : Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata agli smartphone della gamma Pixel e chiamata "Switch to Pixel".

Google - indagini antitrust in 48 Stati Usa «Domina il mercato di pubblicità e ricerche» : Due giorni dopo l'apertura di un'inchiesta simile su Facebook, da parte di 8 Stati, le Procure di 48 Stati hanno annunciato l'indagine su Mountain View

Google - indagine antitrust in 50 Stati : 22.10 I 50 Stati Usa annunciano un'indagine antitrust su Google,sospettata di abuso della posizione dominate minacciando la libera concorrenza e a danno della tutela dei consumatori. Lo annuncia il procuratore generale del Texas, spiegando come si indagherà per capire se davvero Google "domina tutti gli aspetti riguardanti la pubblicità e la ricerca sul web". L'indagine si somma a quella in atto a livello federale che coinvolge anche altri ...

Google - 50 tra Stati e distretti Usa aprono indagine antitrust. “Domina ogni aspetto della pubblicità su Internet” : I ministri della Giustizia di 50 Stati e distretti federali negli Usa, sia democratici che repubblicani, hanno lanciato un’indagine antitrust nei confronti di Google. L’inchiesta è guidata dal procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton. L’annuncio arriva dopo mesi in cui si sono succedute voci sull’imminente aumento della pressione sui grandi gruppi tecnologici della Silicon Valley. “Abbiamo 50 ministri della ...

Usa - 50 Stati aprono indagine antitrust su Google : Washington, 9 set. (AdnKronos) – I procuratori generali di 50 Stati e territori degli Stati Uniti hanno annunciato l’apertura di un’indagine antitrust su Google. Parlando sulla scalinata della Corte Suprema, il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha detto che Google “domina tutti gli aspetti della pubblicità e delle ricerche su Internet”. Quella annunciata oggi, ha precisato Paxton secondo quanto ...