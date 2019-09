Draghi vince contro l' asse franco-tedesco

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) La seconda volta, si sa, è foriera di dubbi, veleni, tentativi di sabotaggio ritenuti legittimi perché se c’è una seconda volta significa che la prima non è riuscita appieno o quantomeno questo è quello che pensano i critici. E anche uno come Mario, ritenuto l’infallibile, l’uomo che ha imposto il protocollo del “whatever it takes”, che ha tenuto per otto anni la barra del comando della politica monetaria europea, è dovuto passare attraverso questa strettoia sensibile. L’agguato è arrivato all’ultimo momento utile, quello del passaggio del testimone, ed è giunto per mano della Santa alleanza, quell’che è la spina dorsale ma anche il nervo scoperto degli equilibri dell’Europa.forte, penultima riunione del Consiglio direttivo ...

