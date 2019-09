+ Videogiochi e Netflix - Sesso tra i giovani? Un sondaggio che fa parlare la stampa

The Witcher : la serie TV Netflix non adatterà i Videogiochi : Poche ore fa Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Witcher in occasione del Comic-Con di San Diego.Durante il panel della manifestazione dedicato alla serie TV, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha parlato delle ispirazioni per la realizzazione della prima stagione, svelando che essa si basa sopratutto su "Il Guardiano degli Innocenti", una raccolta di racconti che molti considerano l'opera migliore per iniziare la lettura ...

Stadia Pro non sarà il "Netflix dei Videogiochi" : l'abbonamento fornirà un gioco gratuito al mese : La confusione su cosa esattamente offrirà l'abbonamento Pro di Google Stadia ha portato la società a fornire qualche chiarimento sul problema. In un Ask Me Anything su Reddit, un rappresentante di Google Stadia ha chiarito che "Stadia Pro non è il Netflix per i giochi". In altre parole, il pagamento di un abbonamento a Stadia Pro non consente l'accesso a una libreria di giochi gratuiti da giocare. Google Stadia, aggiunge il rappresentante, sarà ...