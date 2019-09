Spyro Reignited Trilogy - recensione

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Su Nintendo Switch sta uscendo il mondo. L'agenda di quest'ultima parte del 2019 è a dir poco ricca di spunti e tutti sono alla ricerca di buoni motivi per ottimizzare le uscite, scegliendo solo i titoli degni del loro portafogli. Possiamo darvi una mano dicendovi che la qui presente trilogia dipuò tranquillamente essere messa nella lista dei titoli da recuperare in seguito. I motivi possono essere molteplici. Per prima cosa molti di voi l'hanno sicuramente già giocata su altre piattaforme e la sola possibilità di portarsela dietro in modalità portatile non basta per giustificarne l'acquisto. Ancora più rilevante è il fatto che questa edizione Switch soffre di alcuni problemi che la rendono inferiore alle versioni PS4/One, non tanto in termini estetici ma di godibilità.È passato quasi un anno da quando abbiamo avuto di ritrovare il simpatico draghetto viola sulle console ...

