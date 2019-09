Intervista a Bergoglio | “Mi chiamano comunista ma parlo come Papa Wojtyla Non ho paura

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il Pontefice di ritorno dal viaggio in Africa commenta le critiche degli ambienti conservatori Usa: «Abbiamo tante scuole di rigidità dentro la Chiesa, ma non sono vie cristiane e finiranno male»

