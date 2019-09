Goat Simulator | The GOATY disponibile su Switch da oggi in edizione fisica

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Coffe Stain è felice di annunciare l’uscita dell’di: TheY per Nintendo. Il bundle contiene:MMOZ,: Payday e: Waste of Spaceè all’avanguardia nella tecnologia di simulazione di capre e ti farà scoprire la simulazione caprina next-gen. Non devi più fantasticare di essere una capra, i tuoi sogni si sono avverati! Conpotrai distruggere tutto quello che puoi nei panni di una capra. È stato paragonato a un gioco di skating old-school, ma al posto di essere un pattinatore, sei una capra e invece di fare tricks, devi distruggere cose. Devasta tutto con stile, fai un backflip mentre fai cadere un secchio da una finestra e guadagnerai ancora più punti! Caratteristiche Puoi ...