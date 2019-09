FIFA 20 | disponibile la demo gratuita con due modalità di prova

Il download della demo di FIFA 20 è disponibile : come scaricarla su PS4 - Xbox One e PC : FIFA 20 cavalca senza sosta verso gli scaffali dei negozi fisici, online e digitali. La prossima declinazione della giocatissima saga dedicata a calcio virtuale sarà infatti disponibile a partite dal 27 settembre, nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tante le novità promesse dagli sviluppatori di EA Sports e dal publisher Electronic Arts, tra cui un gameplay dalle tecniche più raffinate e l'inedita modalità Volta ...

Disponibile la demo di FIFA 20 : Alcuni rumor delle scorse settimane volevano la demo di FIFA 20 in arrivo a giorni, ebbene, EA ha deciso finalmente di pubblicare la versione di prova oggi, 10 settembre. Anche questo pomeriggio un leak aveva anticipato l'arrivo della demo, ma ora è ufficiale e si può provare il gioco di calcio su PlayStation 4, Xbox One e PC.Quest'anno FIFA dovrà vedersela con l'agguerritissima concorrenza dell'eterno rivale PES, che, con eFootball PES 2020, si ...

FIFA 20 DEMO Download disponibile su PC - PS4 e Xbox One : Come vi abbiamo informato QUI, a partire da oggi è disponibile nei negozi eFootball PES 2020 su PC, PS4 e Xbox One, per contrastare il gioco calcistico firmato Konami, EA ha rilasciato la DEMO di FIFA 2020. FIFA 2020 Download DEMO La DEMO di FIFA 20 è scaricabile gratuitamente dai seguenti link: FIFA 20 DEMO per PS4 FIFA 20 DEMO per PC FIFA 20 DEMO per Xbox One Grazie a Frostbite, EA Sports FIFA 20 dà vita a ...

eFootball PES 2020 è ufficialmente disponibile e lancia la sfida a FIFA 20 : Mentre sulle nostre pagine spicca la nostra recensione in corso, Konami Digital Entertainment ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC in versione fisica e digitale. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.KONAMI, dopo aver svelato all'E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l'Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e ...

PES 2020 finalmente disponibile - Konami lancia l’assalto al fortino di FIFA 20 : La stagione calcistica videoludica si apre ufficialmente oggi con l'arrivo di PES 2020 sugli scaffali. Come ormai consuetudine da diversi anni, Konami si fa carico dell'onere (e dell'onore) di dare il via alle danze sfornando in anticipo il proprio simulatore calcistico. L'obbiettivo, manco a dirlo, è quello (ormai definibile) di sempre: scardinare lo strapotere di FIFA 20 e di Electronic Arts e tornare nuovamente al vertice della catena ...

Download demo FIFA 20 - da quando sarà disponibile : sorpresa italiana tra le squadre : La fine di settembre si avvicina passo dopo passo, e la febbre da FIFA 20 non può che continuare ad aumentare a ritmi vertiginosi, soprattutto tra le fila degli utenti europei. D'altronde in un continente che vive di calcio 365 giorni all'anno non ci si poteva di certo aspettare diversamente. E ovviamente uno degli appuntamenti irrinunciabili per tutti i videogiocatori che non riescono a fare a meno del proprio sport preferito (nemmeno ...

FIFA 20 : pre-download disponibile su Xbox One! : A partire dalla tarda serata di mercoledì 28 agosto 2019 gli utenti che hanno acquistato Fifa 20 in versione digitale, su console Xbox One, potranno iniziare ad effettuare il pre-download e scaricare i primi 43,8 gigabyte della versione finale, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 27 settembre. Ricordiamo che chi ha sottoscritto un […] L'articolo Fifa 20: pre-download disponibile su Xbox One! proviene da I Migliori di Fifa.

Demo di FIFA 20 - l’attesa infinita : quando sarà disponibile? : L'attesa per la Demo di FIFA 20 sta per giungere finalmente al termine. Soltanto poche settimane mancano infatti all'esordio del nuovo capitolo del simulatore calcistico targato Electronic Arts, e la febbre dei fan non smette di aumentare, raggiungendo livelli altissimi. È alquanto evidente che FIFA 20 sia chiamato a una sorta di riscatto, dopo un capitolo, l'ultimo a essere reso disponibile, che ha messo in evidenza alcune lacune ...

FIFA 20 : pre-download disponibile su Xbox One! : A partire dalla tarda serata di mercoledì 28 agosto 2019 gli utenti che hanno acquistato Fifa 20 in versione digitale, su console Xbox One, potranno iniziare ad effettuare il pre-download e scaricare i primi 43,8 gigabyte della versione finale, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 27 settembre. Ricordiamo che chi ha sottoscritto un […] L'articolo Fifa 20: pre-download disponibile su Xbox One! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 : disponibile pack regalo per gli abbonati Twitch Prime : EA Sports mette a disposizione due pacchetti regalo riservati agli abbonati Twitch Prime/Amazon Prime Per ottenerli bisogna eseguire i seguenti passaggi Collegare l’account EA con quello Twitch Prime tramite il seguente link: https://Twitch.amazon.com/Prime/loot/Fifa19 Accedere a Twitch e richiedere il pacchetto Accedere a FUT e riscattare il pacchetto entro il 9 agosto Ricordiamo che gli […] L'articolo Fifa 19: disponibile pack ...

FIFA 20 : beta chiusa disponibile dal 9 al 21 agosto : Lo sviluppo di Fifa 20 si avvia alla conclusione e, come accade ogni anno, durante il mese di agosto viene rilasciata la versione beta. In ambito informatico si definisce “beta” una versione quasi completa di un software, utilizzata per effettuare test e sistemare alcuni bug, prima del rilascio del prodotto definitivo Importante sottolineare che, come […] L'articolo Fifa 20: beta chiusa disponibile dal 9 al 21 agosto proviene ...

FIFA 19 Patch 1.17 – Title Update 16 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 6 agosto per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che come le precedenti si pongono migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.17 – Title Update 16: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene ...

FIFA 19 : Disponibile la Patch correttiva 1.16 per PC : EA tramite un comunicato ci informa che è Disponibile la Patch ( 1.16 ) correttiva per la piattaforma PC. Di seguito vi sveliamo l’elenco dei fix. La Patch occuperà 654 MB sui vostri Hard Disk. Apportate le seguenti modifiche: Svariate modifiche tecniche alla reattività di gioco. Risolti i seguenti problemi: Risolto il problema presente in diversi scenari delle immagini dinamiche e 2D degli... Source

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di agosto! Card disponibile nei premi delle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di agosto! Card disponibile nei premi delle Squad ...