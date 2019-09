Fiducia nei leader | Conte domina al 49% Salvini si sgonfia e scende al 32%

Icardi - parole al miele verso il PSG : “fiero di essere parigino! Ringrazio il club per la Fiducia nei miei confronti” : Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG. Il centravanti argentino rivolge parole al miele verso la sua nuova squadra e si dice ‘fiero di essere parigino’ “Ci sono grandi ambizioni, sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per andare ancora più in alto. Non vedo l’ora di scoprire il ‘Parco dei Principi’“. Sono queste le prime parole di Mauro Icardi in qualità di nuovo giocatore del PSG. ...