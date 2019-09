Ciclismo | Mondiali 2019 | i convocati degli Stati Uniti Chad Haga ci prova a cronometro

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Norvegia. Alexander Kristoff tenta il colpaccio : Una formazione molto interessante, con una punta di livello. A 32 anni è forse arrivata l’ultima chance di puntare al titolo iridato per Alexander Kristoff che si presenterà nello Yorkshire, per i Mondiali di Ciclismo su strada, come uno dei favoriti per la prova in linea. Tutta per l’uomo della UAE Emirates la Norvegia che oggi ha diramato la propria lista dei convocati nella quale spiccano anche Edvald Boasson Hagen e Amund ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in gara tra Quebec e Montreal : si scalda la gamba - obiettivo Mondiali. Ci sono Caruso e Colbrelli : Vincenzo Nibali, dopo la bella biciclettata con i suoi tifosi sul Mortirolo, è pronto per tornare in sella e sarà protagonista nelle due tradizionali Classiche in Canada. Si incomincia venerdì 13 settembre con il GP de Quebec (percorso cittadino su un tracciato di 12,6 km per un totale di circa 200 km) e poi domenica 15 settembre appuntamento col GP de Montreal che propone una salita impegnativa da ripetere per ben 18 volte (219 km). Lo Squalo, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Olanda. Mathieu van der Poel a caccia di una medaglia : Mathieu van der Poel guiderà l’Olanda ai Mondiali 2019 di Ciclismo, che andranno in scena nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La federazione olandese ha annunciato i convocati per le gare Elite maschili e tra di essi non poteva mancare il 24enne nativo di Kapellen, che dopo aver conquistato le medaglie iridate nel ciclocross e nella mountain bike, è pronto a salire sul podio anche su strada. Il corridore della Corendon-Circus ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati del Belgio. Van Avermaet e Gilbert insieme a Evenepoel : Il Belgio si presenterà con una squadra di grande livello in ambito maschile ai Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Infatti la federazione ha annunciato la lista dei convocati per la prossima rassegna iridata e i nomi presenti sono di assoluto spessore. Nella prova in linea troveremo il campione olimpico Greg Van Avermaet, il veterano Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Dylan Teuns e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Potrei fare i Mondiali da regista - ma devo prima valutare la mia condizione” : Mancano venti giorni alla prova in linea maschile del Mondiale 2019 di Ciclismo su strada in programma nello Yorkshire, in Gran Bretagna. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Davide Cassani ha affidato a Matteo Trentin i gradi di capitano in vista della rassegna iridata, mentre per quanto riguarda gli altri componenti della squadra tricolore ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere nei prossimi giorni. Per esempio è ancora tutta da ...

Ciclismo - Nibali non chiude la porta ai Mondiali : “non sarebbe giusto togliere il posto a qualcuno - ma…” : Il corridore siciliano ha parlato della possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali di Ciclismo, sottolineando come potrebbe accettare un’eventuale convocazione I primi contatti sono già avvenuti, Davide Cassani ha sondato il terreno con Vincenzo Nibali per capire una sua eventuale apertura alla partecipazione ai prossimi Mondiali in programma in Inghilterra. Il percorso non si adatta allo Squalo, ma lo stato di forma mostrato in ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : occasione per Vincenzo Nibali? Il ct Cassani potrebbe puntare sullo Squalo : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo potrebbe partecipare anche Vincenzo Nibali. Il percorso della prova in linea iridata, che si svolgerà domenica 29 settembre nello Yorkshire (Gran Bretagna), non sembra sulla carta adatto al siciliano, che era quindi uscito dai radar in ottica convocazioni azzurre. La situazione è però cambiata negli ultimi giorni. Infatti, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il c.t. Davide Cassani sarebbe ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i preconvocati della Gran Bretagna. La Nazionale di casa punta sui gemelli Yates : Torna in Gran Bretagna il Mondiale di Ciclismo su strada, a 37 anni dall’edizione di Goodwood, ben nota ai colori italiani. Si corre nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre e la Nazionale di casa è ovviamente intenzionata a far bene. Oggi sono stati annunciati i 15 preselezionati per l’appuntamento iridato: spiccano ovviamente i nomi dei gemelli Simon ed Adam Yates, oltre all’ex vincitore del Tour Geraint Thomas, che proverà a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Francia. Si punta tutto su Julian Alaphilippe : Una sola punta, com’è ovvio che sia. Julian Alaphilippe sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitano della Nazionale francese di Ciclismo. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al via della gara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: ...

Ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘Mondiali su misura per me’ : Nella stagione che ha lanciato sui palcoscenici più importanti del grande Ciclismo tanti giovani fenomeni, da Remco EvenePoel a Egan Bernal passando per Mathieu Van der Poel, potrebbe arrivare anche una maglia iridata a sancire un netto cambio generazionale. Ai Mondiali di Ciclismo in programma il 29 settembre in Yorkshire si presenterà infatti anche Van der Poel, e lo farà con intenzioni più che bellicose. Il fuoriclasse olandese, vincitore ...

Ciclismo – Mondiali MTB 2019 : la Svizzera si impone nel Team Relay - l’Italia chiude al quarto posto : I rossocrociati vincono il titolo mondiale per la terza volta consecutiva grazie al fulmine Nino Schurter, argento per gli USA e bronzo per la Francia. quarto posto per l’Italia con Luca Braidot protagonista di una bellissima rimonta Calcio d’inizio per questa edizione dei Campionati del Mondo MTB, per la terza volta ospitati dal Canada, a Mont Sainte Anne. E a fare il primo centro è la favorita Svizzera, che nella prova a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : gli azzurri vestiranno una maglia con dedica a Felice Gimondi : Il ricordo di Felice Gimondi in un modo o nell’altro vive ancora nel cuore degli appassionati. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese, ha lasciato un vuoto enorme nella memoria di tutti. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte di un glorioso passato che Gimondi ha arricchito anche attraverso ...

Mondiali di Ciclismo - Cassani : ‘Ho una lista di 12 – 14 corridori’ - Trentin sarà il leader : Ad un mese dai Mondiali di ciclismo che si terranno in Yorkshire è già molto chiara la situazione in casa Italia per quanto riguarda la corsa più attesa, quella dei professionisti. Il Ct Davide Cassani ha già svelato quali sono le sue strategie e gli uomini tra i quali saranno scelti i titolari per la gara che si terrà il 29 settembre. La nazionale azzurra punterà su Matteo Trentin, vincitore di una tappa al Tour de France e ritenuto il ...

L’Italia omaggerà la memoria di Felice Gimondi ai Mondiali di Ciclismo 2019 : sulle maglie degli azzurri spunta una scritta speciale : La Nazionale italiana di Ciclismo omaggerà la memoria di Felice Gimondi il prossimo 29 settembre durante i Mondiali di Ciclismo: ecco la splendida iniziativa presente sulle maglie degli azzurri Il prossimo 29 settemabre sarebbe stato il 77° compleanno di Felice Gimondi, leggenda del Ciclismo italiano scomparso lo scorso 16 agosto. La Nazionale Italiana di Ciclismo, che il 29 settembre sarà impegnata ai Mondiali, ha deciso di omaggiare la ...