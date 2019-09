Autonomia : Gruppo Zaia - Conte all’Ue chiede lo statuto speciale per il Sud : Venezia, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il Veneto, forte dei suoi 2.328.947 voti al referendum del 2017, aveva chiesto l’Autonomia. Un’esigenza motivata dalla volontà di migliorare i servizi per i cittadini, per le sue imprese, le sue scuole, i suoi ospedali. La Regione del Veneto e il presidente Luca Zaia avevano presentato una loro proposta in tema di Autonomia, con l’intervento collaborativo dell’ex ministro Erika ...

Autonomia : Gruppo Zaia - Conte all’Ue chiede lo statuto speciale per il Sud : Venezia, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il Veneto, forte dei suoi 2.328.947 voti al referendum del 2017, aveva chiesto l’Autonomia. Un’esigenza motivata dalla volontà di migliorare i servizi per i cittadini, per le sue imprese, le sue scuole, i suoi ospedali. La Regione del Veneto e il presidente Luca Zaia avevano presentato una loro proposta in tema di Autonomia, con l’intervento collaborativo dell’ex ministro ...

Autonomia : Gruppo Zaia - bene 5 Stelle veneti - segnale che aspettavamo da tempo : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Le dichiarazioni del 5 Stelle veneti che si schierano a favore dell’Autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo. Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta le dichiarazioni dei Consiglieri regionali grillini ...

Rizzotto (Gruppo Zaia) : "Autonomia? Superato il limite della pazienza" : "Il primo Ministro Conte e i 5 stelle non possono ricordarsi dei Veneti solo quando si tratta di gettito IVA e 740. Siamo stanchi di essere trattati così, i Veneti meritano rispetto". Con queste parole Silvia Rizzotto, eletta con la Lista Zaia in Veneto, ha commentato lo scontro istituzionale tra il Governo centrale e i presidenti delle regioni Veneto e Lombardia.Secondo la Rizzotto uno dei punti centrali è lo "strappo sull'autonomia ...

Ue : Gruppo Zaia - giravolta M5S - a Bruxelles come a Roma sull'Autonomia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Lo stanno facendo sull’Autonomia. Lo hanno fatto anche in Europa: i grillini parlavano di coerenza in campagna elettorale ma ormai sono diventati dei maestri nel cambiare quello che il giorno prima dicono”. Commenta con queste parole l’elezione della tedesca Von der L