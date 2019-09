X Factor riparte con una puntata di Audizioni in meno

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2019) X2019, giunto alla tredicesima edizione, la nona in onda su Sky con la conduzione di Alessandro Cattelan. La novità principale riguarda la giuria che, come è noto, vedrà la vincitrice in carica Maria Maionchi affiancata da tre new entry: la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e il rapper, nonché coach mancato di The Voice, Sfera Ebbasta. Dopo i casting, ai quali hanno partecipato 40.000 aspiranti concorrenti (l’età media dei partecipanti è di 18 anni, ma si è presentato anche un 74enne, il più anziano a iscriversi), X2019 debutta in tv con le selezioni, a cominciare dalle, di scena al Pala Alpitour di Torino, fase in cui faranno il loro esordio i quattro giudici. A differenza della passata edizione, le Auditions dureranno unain(tre e non quattro, dal 12 al 26 settembre) e coloro ...

