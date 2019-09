William | «La nuova passione di Charlotte? Gli unicorni»

Halep nuova regina di Wimbledon - Serena Williams al tappeto : E' Simona Halep la nuova regina di Wimbledon. Nulla da fare per Serena Williams, che cercava il 24° titolo in singolare in una prova del Grande Slam

Simona Halep batte Serena Williams in 2 set. È lei la nuova regina di Wimbledon : Simona Halep batte in due set Serena Williams e viene incoronata nuova regina di Wimbledon. La 27enne rumena si è imposta sulla 37enne americana in meno di un’ora di gioco, per 6-2 6-2.Per la Halep si tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. Serena Williams, da par sua, era a caccia del record di 24 vittorie nello Slam.La vincitrice disputava la sua prima finale a ...