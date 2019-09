Tumore al polmone | non tutti i fumatori rischiano allo stesso modo | un test rivoluzionario

Tumore al polmone : l’immunoterapia è efficace contro quello aggressivo : Nuovo passo avanti dell’immunoterapia, che punta a riattivare il sistema immunitario per combattere il cancro, contro il Tumore al polmone: la molecola immunoterapica durvalumab ha dimostrato infatti di migliorare in modo significativo la sopravvivenza globale nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC), ovvero la forma piu’ aggressiva, non precedentemente trattati. Lo evidenzia lo studio di Fase III CASPIAN, in ...

Tumore del polmone : il pericolo non è uguale per tutti i fumatori - un test rivela in anticipo chi è a rischio : Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue: sono questi i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento diagnostico innovativo che può per la prima volta cambiare il destino di forti fumatori e soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare. A evidenziarlo sono i dati dello studio bioMILD condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e sostenuto da Fondazione ...

Tumore del polmone : lotta e prevenzione arrivano al Festival del Cinema di Venezia : La lotta e la prevenzione del Tumore del polmone arriva al Festival del Cinema di Venezia. Oggi pomeriggio alla Mostra (ore 16) sarà proiettato il cortometraggio intitolato: “Roller Coaster – Montagne russe”. La storia è basata su casi clinici reali e la regia è affidata alla mano esperta di Manuela Jael Procaccia, mentre la sceneggiatura nasce dalla sua collaborazione con la prof.ssa Silvia Novello (Presidente di WALCE – Women ...