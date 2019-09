Temptation Island Vip | Elga e Conversano | volano i coltelli nella notte

Montalbano batte tutti (anche il trash). Il commissario in replica supera Temptation Island Vip : Nella giornata dei debutto della nuova stagione televisiva, con le puntate d’esordio di tanti programmi, il trionfatore della prima serata è sempre lui, ‘Il commissario Montalbano’, con la replica dell’episodio ‘La Gita a Tindari’ che conquista su Rai1 4.486.000 spettatori e il 21.27% di share. Su Canale 5, la prima puntata di ‘Temptation Island Vip 2’ ottiene il secondo posto con una media ...

Gossip Temptation Island Vip - Simone e Chiara : arriva una segnalazione : Simone Bonaccorsi ha tradito Chiara Esposito prima di Temptation Island Vip? Il Gossip A poche ore di distanza dalla messa in onda della primissima puntata di Temptation Island Vip, ecco arrivare una segnalazione su uno dei protagonisti che se confermata avrebbe del clamoroso. Di chi si tratta? Simone Bonaccorsi, il quale pare abbia tradito Chiara Esposito prima di partecipare a Temptation Island Vip 2019. A fare questa rivelazione è stata la ...

Temptation Island Vip - Deianira su IG : 'Simone se la spassava con un'altra - ora finge' : Il giorno successivo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, oggi 11 settembre, sono tanti i personaggi famosi che si sono esposti sui social network per commentare i comportamenti di alcuni protagonisti. Se Giovanni Conversano ha attaccato pesantemente la ex Serena Enardu, Deianira Marzano ha riportato un presunto "scoop" su Simone Bonaccorsi, il più bello d'Italia 2018. Deianira punta il dito contro Simone di ...

Alessia Marcuzzi commenta gli ascolti di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, ascolti: Alessia Marcuzzi ironizza su Montalbano Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 2, ed è stato un grandissimo successo sui social. Ma come saranno andati gli ascolti? Rispetto all’anno scorso c’è stata una leggera flessione, anche se c’è da dire che Rai Uno, stavolta, ha schierato l’artiglieria pesante: la fiction Il Commissario Montalbano per frenare il reality ...

Temptation Island Vip - è già caos : Ciro Petrone cerca di fuggire e travolge il cameraman - sconcerto in diretta : "Ciro che corre con una canzone spagnola ricca di pathos e mai sentita e la maglietta con la stampa di San Gennaro, è tutto troppo poetico". La prima puntata di Temptatio Island Vip ha effettivamente regalato ai telespettatori qualcosa di indimenticabile. Ciro Petrone, come già era stato anticipato,

Temptation Island Vip - polemiche su Er Faina : “Diffonde odio contro le donne - famiglie arcobaleno e immigrati” : Non è un mistero che il successo di una trasmissione televisiva dipenda da diversi fattori, tra cui la potenza del Web nel far diventare vitale, quindi accessibili a molte più persone possibili, contenuti o le vicende ad essa legate, tramite gif o clip confezionate ad hoc. C’è un clamoroso caso che si è verificato con Er Faina, vero nome Damiano Coccia, uno dei protagonisti della nuova edizione di “Temptation Island Vip” che partecipa assieme ...

Temptation Island Vip - Ciro Petrone e Federica Caputo espulsi. Arrivano Gabriel Pippo e Silvia Tirado : L’esperienza nel villaggio sardo Is Morus Relais è già terminata per Ciro Petrone e Federica Caputo: nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip trasmessa da Canale 5 ieri sera, l’attore di Gomorra non è stato in grado di resistere alla lontananza e, rendendosi protagonista di una vera e propria invasione di campo, si è ricongiunto alla sua amata senza ricorrerà al falò immediato, cosa che ha portato Alessia Marcuzzi ad ...

Giovanni Conversano spara a zero sulla ex Serena Enardu a Temptation Island Vip : A fare spettacolo nella serata del 9 settembre più che la prima puntata di Temptation Island Vip in onda su Canale 5 è stato quanto accaduto sul profilo social di Giovanni Conversano. L’ex tronista di Uomini e donne, infatti, stuzzicato dai follower, ha commentato le ‘gesta’ della sua ex Serena Enardu, che partecipa al docu-reality in coppia con il compagno Pago. La Enardu ha chiaramente detto che non sa più se ama il ...

Ascolti tv 9 settembre : Temptation Island e Barbara d’Urso partono bene : Ascolti tv lunedì 9 settembre: Parte bene la nuova edizione di Temptation Island Vip, ma viene battuta da Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica su Rai 1. Il reality delle tentazioni ha raccolto di fronte al piccolo schermo più di 2 milioni telespettatori, contro i 4 della nota fiction Rai. Pertanto, […] L'articolo Ascolti tv 9 settembre: Temptation Island e Barbara d’Urso partono bene proviene da Gossip e Tv.

Replica Temptation Island Vip - l'esordio sarà riproposto su La 5 dalle ore 21 : 05 : La prima puntata di Temptation Island Vip 2 è andata in onda ieri 9 settembre su Canale 5, segnando già diverse sorprese per una stagione che si annuncia come particolarmente movimentata. Insieme all'annuncio delle sei coppie che hanno iniziato il viaggio nei sentimenti, infatti, ha avuto luogo la fuga disperata di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Gesto che è costato la squalifica per lui e la fidanzata Federica Caputo, costretti ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 9 settembre : Montalbano in replica batte Temptation Island Vip che sfiora i 3 milioni : La prima sfida nel prime time della nuova stagione televisiva vede vincere a mani basse la replica de Il Commissario Montalbano che su Rai 1 conquista 4.486.000 telespettatori e il 21,3% di share. L’esordio di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi su Canale 5 invece intercetta 2.949.000 telespettatori e il 18,2% di share. Il docu-reality dei sentimenti fa centro sui giovani: sul target 15-34 anni la share vola al 32.92%, mentre i ...

Temptation Island Vip - ascolti flop. Partenza da incubo per Alessia Marcuzzi - "Non è adatta alle dirette" : Ieri sera è andata in onda su Canale5 la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, il docureality nel quale si mette in discussione la propria vita di coppia. Condotta da Alessia Marcuzzi, la prima puntata, che ha visto la rocambolesca fuga di Ciro Petrone, ha fatto 2.949.000 te

“Una presa in giro”. Temptation Island - il gesto di Chiara Esposito fa esplodere i social. Il fidanzato Simone Bonaccorsi senza parole : Falò infuocato per Simone Bonaccorsi. A Temptation Island 2019 Chiara Esposito è sempre più legata al single Fabrizio Baldassarre e non perde occasione per criticare alcuni aspetti del rapporto con il ragazzo. La professore dell’Eredità non ama i divieti che il suo fidanzato le avrebbe imposto: “è arrivato a dirmi che devo vestirmi più coperta perché attiro l’attenzione, è matto. Mi ha detto ‘devi essere meno solare, chi non ti conosce e ti vede ...

Temptation Island Vip - anticipazioni 16 settembre - Marcuzzi : 'Accadrà una cosa mai successa' : Ha preso ufficialmente il via la seconda edizione di Temptation Island Vip: durante la serata di ieri, lunedì 9 settembre, i telespettatori hanno conosciuto meglio le sei coppie protagoniste e non sono mancati da subito i colpi di scena. Alessia Marcuzzi, al timone del reality, ha poi annunciato che una grossa novità ci sarà durante la seconda puntata: succederà qualcosa che finora non è mai successa: molto probabilmente la conduttrice si ...