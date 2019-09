Si era data fuoco per protesta contro il divieto per le donne di entrare allo stadio

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Non ce l’ha fatta Sahar Khodayari, la tifosa di calcio iraniana che nei giorni scorsi si eradavanti ad un tribunale perreilper ledinegli stadi. E’ morta la scorsa notte in un’ospedale della capitale a seguito delle ustioni riportate. La donna, il 12 marzo scorso, era stata fermataAzadi di Teheran dopo esservi entrata travestita da uomo per assistere alla partita della sua squadra, l’Estghlal,l’Al Ain. La 29enne, che si era anche ritratta nell’impianto con un selfie, era stata detenuta per alcuni giorni nel carcere femminile di Gharchak Varamin a sud di Teheran, ritenuto tra i peggiori in termini di condizioni di vita. Quando a inizio settembre era stata convocata da un procuratore di Teheran per il sequestro del suo telefono cellulare, aveva appreso che le era stata ...

