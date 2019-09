Morto Robert Frank | addio a uno dei più grandi fotografi del ‘900 | con Jack Kerouac fece

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Èa 94 anni il grande fotografo, icona dellaa del ‘900 e tra i più influenti maestri del reportage. Si è spento nella sua casa nell’isola del Capo Bretone, nella provincia della Nuova Scozia, in Canada, dove si era ritirato a vivere da un decennio. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato oggi dal “New York Times“.è entrato nel mito dellaa mondiale per il viaggio “on the road” negli Usa, condotto su una vecchia auto scalcagnata tra il 1955 e il 1956, che poco dopo fu raccontato nel libroco “The Americans“, che si è imposto come un grande classico di “letteratura visiva”, una “ballad” per immagini, pietra angolare della storia dellaa e del reportage, testimonianza di un’epoca che ha definitivamente segnato il nostro immaginario. Per la prima ...

