Moody’s su Italia | “Conte bis darà stabilità”

Governo - Moody’s conferma il rating dell’Italia con outlook stabile. “Il capo dello Stato ha ruolo forte - dà stabilità al sistema politico” : Nel giorno in cui il Governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia, l’agenzia Moody’s che venerdì aveva rimandato il suo giudizio sull’Italia conferma il rating Baa3 della Penisola con outlook stabile. La sua analisi evidenzia tra l’altro come “la forza istituzionale dell’Italia sia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’eurozona, con politici che spesso hanno avuto un atteggiamento ...

Pil : Moody’s taglia stime crescita Italia in 2019 e 2020 : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – Moody’s taglia le stime di crescita dell’economia Italiana per il 2019 e per il 2020. Per l’anno in corso, la proiezione è di una crescita pari allo 0,2% rispetto al +0,4% atteso a giugno mentre per il 2020 si attende un progresso dello 0,5%, tre decimi in meno delle stime di due mesi fa. E’ quanto riporta l’agenzia di rating nell’aggiornamento di agosto Global Macro ...