Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Igor Angelovski, commissario tecnicoNazionale macedone, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle buone prestazionisquadra e dei 4 punti conquistati nelle ultime due gare. «Per la prima volta nella storia, possiamo qualificarci e in tal senso, contro la Slovenia ci giocheremo tanto per il passaggio del turno» Ottimo l’impatto disecondo il tecnico che ha ricordato l’assist per Pandev di ieri «Questo ragazzo ha talento e alza il livello di tutta la nostra Nazionale.è uno di quei giocatori che agli allenatori fa piacere allenare perché puoi impiegare più ruoli. In queste ultime 2 gare l’ho fatto giocare da seconda punta e da esterno perché ne avevo l’esigenza e lui ha fatto bene in entrambe le occasioni perché è versatile» Angelovski si è detto molto impressionato dal miglioramento del centrocampista dopo il suo arrivo al ...

napolista : Il ct della Macedonia su Elmas: «Si vede la mano di #Ancelotti» Igor #Angelovski: “Il segreto di #Elmas é che vuol… - micelimari_1 : RT @FscoMer: #EUROSTAT, 'giovani che non hanno né impiego né formazione': #Italia terza (25%), dopo Macedonia (32,5%) e #Turchia (29,1%); '… - BottaroR : RT @lorenzo_semino: ???? Riga, 9 Settembre 2109 ?? Goran #Pandev viene fermato per una foto da un ragazzo italiano in vacanza e decide di reg… -