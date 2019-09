Fiorentina | Sottil lancia la sfida alla Juventus | “Ce la metteremo tutta” E su Ribery e

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Contro la“la voglia di vincere è tantissima. Sappiamo quanto questa partita sia sentita a Firenze e ci aspettiamo uno stadio stracolmo di tifosi. Il nostro obiettivo dopo due sconfitte è quello di vincere, sappiamo che avremo davanti un grande club come i bianconeri ma noi ce latutta“. Lo ha detto Riccardo, al termine dellafra Italia e Lussemburgo Under 21, vinta 5-0 dagli azzurrini. “Il mio obiettivo in estate era rimanere a Firenze, Montella mi sta dando fiducia, lo ringrazio e devo continuare su questa strada. Quando sono stato vicino al Pescara la scorsa estate? A inizio estate il presidente Sebastiani mi cercava non dico ogni giorno ma quasi, però la mia ambizione era restare a Firenze, in una piazza che mi ha cresciuto e che amo. Amo quei colori e quindi sono rimasto a Firenze pienamente felice. Devo però ringraziare ...

CalcioWeb : #Fiorentina, #Sottil sfida la #Juventus ?? poi parla di #Ribery, #Chiesa e svela un retroscena di mercato - raspa90 : RT @Fiorentinanews: L'#ItaliaUnder21 travolte il Lussemburgo e #Sottil trova un gran gol #Fiorentina - Fiorentinanews : L'#ItaliaUnder21 travolte il Lussemburgo e #Sottil trova un gran gol #Fiorentina -