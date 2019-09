Ecco il nuovo Batman in tv | è Jorah di Game of Thrones

Da Mambo a Jambo - Ecco l'estate del pop Il tormentone è di nuovo dei Boomdabash - : Paolo Giordano Una sfilata di star per celebrare la canzone «più calda» dell'anno dal nostro inviato a Verona Risultato netto: due vittorie su due. Anche quest'anno il tormentone dell'estate è di Boomdabash, il gruppo più creativo del pop italiano che l'anno scorso ha confezionato il tormentone perfetto con Non ti dico no (con Loredana Bertè) e stavolta con Mambo salentino (con Alessandra Amoroso). Da sempre, a certificare il ...

Volkswagen - Ecco il nuovo logo : La Volkswagen lo aveva anticipato: alla vigilia del Salone di Francoforte è stato presentato il nuovo logo, che rappresenta una rivisitazione stilistica di quello attuale. Non è un caso che la Casa tedesca abbia scelto questa occasione per rinnovare la propria immagine: l'annuncio coincide infatti con il lancio della ID.3 elettrica, capostipite di una gamma e di una strategia che porteranno la Casa tedesca a cambiare letteralmente pelle nel ...

A novembre il nuovo romanzo di Elena Ferrante. Ecco un estratto : Con un annuncio un po’ a sorpresa, nella mattinata del 9 settembre, la casa editrice E/o ha iniziato quella che sembra essere una campagna di teasing per il lancio del nuovo romanzo di Elena Ferrante. L’autrice della tetralogia de L’amica geniale, infatti, pubblicherà nei prossimi mesi un nuovo libro ma per ora sono davvero scarsi i dettagli a disposizione dei lettori. Infatti oltre alla notizia dell’arrivo della nuova ...

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo governo - Ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

Apple : arriva il nuovo iPhone - Ecco come sarà : Il 10 settembre attesa la presentazione dello smartphone n.11. Nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park andrà in scena il keynote dedicato alle novità di fine anno: dal Watch all’iPad, dal MacBook all’iOS 13

Nuovo portale NoiPA online : cedolini fino al 2016 - Ecco come scaricarli : Nuovo portale NoiPA online: cedolini fino al 2016, ecco come scaricarli Il Nuovo portale NoiPA è online dal 3 settembre 2019: diverse le funzionalità attualmente disponibili, tra cui anche la possibilità di recuperare, consultare e scaricare i vecchi cedolini fino al 2016. Con una comunicazione ufficiale sul sito NoiPA si illustrano sinteticamente le nuove opzioni, affermando che il Nuovo sito è il risultato di maggiore evidenza del progetto ...

NUOVO GOVERNO/ Monti o Conte - Ecco come funziona la 'tutela' del Colle : La genesi del Conte 2 conferma che la nostra è una forma di GOVERNO parlamentare sotto "tutela presidenziale". Sia essa quella di Napolitano o di Mattarella

Nuovo governo Conte - Ecco i ministri : Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio ha sciolto la riserva e presentato la lista dei ministri del Nuovo esecutivo giallorosso. Tra riconferme e novità più o meno previste

Nasce il "Conte bis" : Ecco chi sono i ministri del nuovo governo : Ministeri chiave al Pd, i 5 stelle tengono le chiavi di Palazzo Chigi ma anche il dicastero del lavoro e lo Sviluppo...

RiEcco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Spread in picchiata - mai così basso per un nuovo governo : crollato sotto i 150. Ecco i dati : Lo Spread tra Btp e Bund, ovvero uno dei principali ‘misuratori’ dell’economia che crea ansia anche nei non addetti ai lavori, non è mai stato così basso per i nuovi governi tenuti a battesimo nell’ultimo decennio. A 8 anni di distanza dalla tragica situazione ereditata dal governo Monti con lo Spread arrivato addirittura a toccare i 700 punti base, il Conte-bis parte decisamente avvantaggiato da questo punto di vista, ...

Conte al Quirinale scioglie la riserva e presenta i ministri : Ecco il nuovo governo : Dopo le ultime limature tra M5s e Pd si è trovata la quadra con Riccardo Fraccaro a ricoprire l'incarico di Sottosegretario...

Governo Conte 2 - Ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...

Governo Conte 2 - Ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s-Pd : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Interno: Luciana Lamorgese Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà Economia: Roberto Gualtieri Infrastrutture: Paola De Micheli Sviluppo economico: Stefano Patuanelli Istruzione: Lorenzo Fioramonti Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Giustizia: ...