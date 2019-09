Renault - Normand | Stiamo sviluppando una piattaforma dedicata ai modelli

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) Lelettrico non è più uno scherzo. Lo dimostrano tanti dati, in arrivo con crescente frequenza da tutti gli angoli del mondo. "Lanno scorso, spiega Gilles, responsabile dei programmi elettrici della, "sono stati venduti due milioni di veicoli a zero emissioni in tutto il mondo. E in un mercato globale che ha segnato un -6%, il +74% delle Ev risalta ancora di più". Il dirigente francese, intervenuto in Italia per presentare la nuova Zoe alla rete di vendita, vede un trend ormai consolidato: "Oggi le vendite di auto elettriche rappresentano il 2,4% dellimmatricolato globale, ma secondo noi nel 2022 saranno già al 5%, grazie alla crescita in Cina, dove quella quota è stata già superata, e in Europa, dove siamo ancora intorno al 2%. Ma in un mercato, come quello del nostro continente, in flessione del 2%, le Ev crescono dell'84%. Stesso discorso per ...

