Precari e senza diritti | Apple e Foxconn sotto accusa in Cina per la produzione di iPhone

Scuola - il concorso per docenti Precari sarà una sanatoria senza selezione. E la meritocrazia? : Con l’estate e le agognate ferie giungono anche i saldi di stagione, e il Miur, capitanato in questa stagione gialloverde dall’ex docente di educazione fisica in quota leghista Marco Bussetti, ha da poco presentato un nuovo pacchetto Scuola che, dopo opportuna approvazione in aula datata 9 agosto prossimo, decreterà le nuove vie di accesso all’abilitazione e al ruolo. Già a una prima lettura del testo si sono levate voci di forte ...

Mezzogiorno in Famiglia chiude - lo sfogo di Gianni Mazza : “Sono da sempre un Precario - ora mi sento senza riferimenti” : Mezzogiorno in Famiglia ha chiuso ufficialmente i battenti e nella prossima stagione televisiva non lo vedremo più in onda. Lo storico programma di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non è stato infatti inserito nei palinsesti presentati il 9 luglio scorso e questa scelta del direttore di rete Carlo Freccero continua a far discutere. L’ultimo in ordine di tempo è Gianni Mazza, il direttore d’orchestra e volto della ...