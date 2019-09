Formula 1 – Clamorosa indiscrezione dalla Francia | Michael Schumacher a Parigi per una

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019)laper una cura segretissima Arrivanonotizie clamorose riguardanti le condizioni di salute di: l’ex pilota di1, in condizioni critiche ormai da quasi sei anni, da quando, nel dicembre 2013, è stato protagonista di uno spaventoso incidente sugli sci, è stato trasportato in ospedale a. L’ex pilota Ferrari è arrivato oggi aper essere trasportato all’ospedale europeo Pompidou: sembra chesia stato trasferito per una cura segretissima.L'articolo1 –per una cura top secret SPORTFAIR.

