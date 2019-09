Chi governa la spesa

Hong Kong a un passo dallo stato d'emergenza. La governatrice "ostaggio" di PeChino : Il Dragone cinese ha deciso: pugno di ferro ad Hong Kong. Un pugno armato che passa per la proclamazione dello stato d’emergenza. Gli scontri dello scorso weekend nella ex colonia britannica hanno cambiato la natura delle proteste e “qualora si verifichino tumulti incontrollabili che minacciano la sovranità nazionale e la sicurezza a Hong Kong, il governo centrale non resterà inattivo”. Secondo Xu Luying, ...

I governatori degli stati brasiliani più colpiti dagli incendi hanno Chiesto al presidente Bolsonaro di accettare gli aiuti internazionali : I governatori dei nove stati brasiliani più coinvolti dagli incendi amazzonici di cui si parla da giorni hanno chiesto al presidente brasiliano Jair Bolsonaro di accettare gli aiuti internazionali per spegnerli. Bolsonaro aveva inizialmente rifiutato gli aiuti decisi durante il G7

Galliani : “Il caso Icardi è amplificato dal masChilismo che governa il mondo del calcio” : Il Corriere della Sera intervista Adriano Galliani. Il Monza di Berlusconi (di cui è amministratore delegato) affronterà oggi la Fiorentina in Coppa italia. Per Galliani vuol dire tornare in uno stadio di serie A dopo 861 giorni. Galliani parla della sua passione per il Milan, rimasta immutata nonostante non ricopra più cariche nel club, delle prospettive del Monza e del suo impegno per far crescere la squadra: “Telefono a Finotto con lo ...

Crisi - Patuanelli (M5s) Chiede ai leghisti di “ritirare mozione di sfiducia”. E Centinaio sbotta : “Con Chi c…o abbiamo governato” : Durante la discussione sul calendario della Crisi, Matteo Salvini, seduto in Senato tra i banchi della Lega (e non del governo) ha preso la parola per accogliere il taglio dei parlamentari prima di sfiduciare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e poi andare al voto subito. “Affare fatto” ha detto Salvini. Poi è intervenuto il capogruppo 5Stelle in Senato Stefano Patuanelli : “Il taglio dei parlamentari – ha detto ...

Matteo Renzi - l'indiscrezione sul piano segreto per governare con il M5s : Chi vuole come premier : Prova il tutto per tutto, Matteo Renzi. La sua proposta di "governo istituzionale" tra Pd e M5s è stata accolta con malcelato entusiasmo dai parlamentari grillini terrorizzati dall'idea di perdere subito la poltrona, con più freddezza (almeno di facciata) dai leader. "Non mi siederemo mai a trattare

Matteo Salvini nel tour pugliese a PesChici : 'Non si governa con i signor no' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato poco fa in Puglia, dove ha già concluso in questi minuti il suo comizio. Il tour pugliese capita tra l'altro in un momento molto delicato per il governo giallo-verde, che sarebbe ormai al capolinea, viste anche le vicissitudini delle ultime ore. La Lega infatti ha presentato una mozione di sfiducia in Senato proprio ai danni del Premier Giuseppe Conte. Nell'attesa che lunedì si ...

Mario Oliverio - Nicola Zingaretti Chiede al governatore di non ricandidarsi alle Regionali : Non un vero e proprio passo indietro, ma un invito a non ricandidarsi alle Regionali in programma a ottobre. E’ la richiesta avanzata da Nicola Zingaretti a Mario Oliverio, governatore della Calabria indagato per peculato dalla procura di Catanzaro. “Nelle elezioni Regionali sì, questo già l’ho detto”, ha risposto il segretario del Pd a chi ad Agorà Estate gli ha domandato se al presidente della Regione non sarà chiesto un ...

Governatore plurindagato. "Distratti fondi per il turismo" : accusa di peculato per Oliverio - è la terza inChiesta : La Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca per 95.475 euro nei confronti del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il provvedimento, che riguarda anche Mauro Luchetti, legale rappresentante della “Hdrà”, società di Roma, operante nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, per la promozione del turismo distratti ...

Matteo Renzi lancia una scuola politica per under 30 : “Combattiamo cialtroneria di Chi governa” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, lancia una scuola politica estiva di quattro giorni rivolta ai giovani under 30: "Siamo circondati da populismo e fake news. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio, dalla formazione. Sarà un’esperienza diversa, tanto studio. Ma solo studiando combatteremo la cialtroneria di chi ci governa".Continua a leggere

Roberto Formigoni agli arresti domiciliari/ Ok Tribunale a riChiesta ex Governatore : Concessi arresti domiciliari a Roberto Formigoni: Tribunale di Sorveglianza concede all'Ex Governatore di passare resto della pena facendo volontariato

Autonomia - Conte : basta insulti - vedrò i governatori |Musumeci : "Il premier convoChi tutte le Regioni" : "Non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all'Italia intera", dice rivolgendosi a veneti e lombardi

Landini Chiarisce : "Credevamo di partecipare a un incontro governativo. Nessuno ci strumentalizzi" : L’incontro con le parti sociali al ministero dell’Interno ”è stato convocato su carta intestata del Viminale dal vicepremier e ministro degli Interni del governo in carica. Se convocati dal governo, noi sindacati andiamo per ascoltare, per dire cosa pensiamo e quali sono le nostre proposte”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista a La Stampa.“E così ...

Salvini al comizio : “Attaccato da Chi governa con me - la mia pazienza non è infinita”. Applausi dal pubblico : “Che mi attacchino giornali e sinistra ci sta, ma che lo facciano quelli che governano con me è molto strano. La mia pazienza non è infinita“. A dirlo, durante un comizio alla festa della Lega a Soncino, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Sondaggi, Lega in leggera crescita al 37,7. In aumento dello 0,5% il M5s, giù il Pd L'articolo Salvini al comizio: ...