Ascolti TV | i debutti della nuova stagione 2019 2020 confrontati con quelli dell’anno

(Di lunedì 9 settembre 2019) Forum Latvè ufficialmente partita e il tema caldo degli, da sempre crocevia per la riuscita o meno di un programma, è tornato ad animare (ed agitare) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i, confrontandoli condello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende.8 settembreForum Speciale Domenicale ↓ domenica 8 settembre: 1.150.000 – 7.6% (prima parte) / 1.115.000 – 7.2% (seconda parte) / 1.167.000 – 8% (terza parte) domenica 9 settembre 2018: 1.196.000 – 9% (prima parte) / 1.169.000 – 10.9% (seconda parte) / 1.230.000 – 11.6% (terza parte) Il contesto: anche un anno fa ladel programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli veniva inaugurata dallo specialedomenica, dedicato a genitori e figli. ...

