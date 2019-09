Nuoto di fondo | World Series Nantou 2019 | Arianna Bridi seconda | Rachele Bruni e Matteo

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Rachele Bruni seconda a Ohrid - prima nella generale! Podio per Bridi e Furlan : Sul lago Ohrid (Macedonia) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto di fondo, grande Italia nella 10 km femminile. Rachele Bruni e Arianna Bridi hanno infatti conquistato secondo e terzo posto alle spalle della fuoriclasse brasiliana Ana Marcela Cunha, Campionessa del Mondo della 5 e della 25 km, chi si è imposta sulla distanza olimpica col tempo di 2h11:38.38. La sudamericana ha sconfitto in volata l’azzurra, ...

Nuoto di fondo - Gregorio Paltrinieri : “Faceva caldo - sono partito piano per poi rimontare. Pensavo di aver vinto - voglio tornare in Giappone da protagonista” : È andato in scena oggi, in quel di Tokyo, il test olimpico nelle acque Giapponesi in vista dei Giochi del prossimo anno per quanto riguarda il Nuoto di fondo: una 10 chilometri molto confusa, tra caldo, acque sporche e problemi ai trasponder. Successo dubbio all’australiano Kei Edwards davanti al nostro Gregorio Paltrinieri, che a primo impatto sembrava aver vinto. Questo il commento a caldo alla FIN dell’azzurro: “Faceva molto ...

Nuoto di fondo : Paltrinieri primo nel test olimpico della 10 km ma il cronometro va in tilt. Preoccupa il caldo : Nel weekend appena trascorso il buon Gregorio Paltrinieri il suo tuffo in quel che sarà a Cinque Cerchi tra un anno l’ha fatto. Greg infatti ha preso parte dal test olimpico della 10 km a Tokyo per sondare le condizioni dell’acqua e farsi un’idea del clima. Inutile dire che c’è Preoccupazione. Alle 5 del mattino il termometro sfiorava i 30°C e la gara ha visto l’americano Jordan Wilimovksky doppiato e costretto al ...

Nuoto di fondo - World Series Lac Mégantic 2019 : Bridi-Bruni - doppietta azzurra - Verani secondo dietro a Rasovszky : La sesta tappa delle World Series 2019 di Nuoto di fondo sorride ai colori azzurri. Nella seconda uscita canadese, dopo quella di tredici giorni fa a Lac St-Jean, il Bel Paese può festeggiare grandi risultati a Lac Mégantic. Nella 10 km femminile è arrivata la doppietta nostrana firmata da Arianna Bridi e da Rachele Bruni. L’azzurra, seconda nelle ultime due edizioni in questa sede, ha replicato il successo del 2016, aggiudicandosi allo ...

Nuoto - la seconda carriera di Gabriele Detti. Meno 1500 sl - specializzazione nel mezzofondo veloce. Pensando anche ai 200 sl… : E’ un diverso Gabriele Detti rispetto alla versione di Budapest quello che si è visto a Gwangju. Al di là del numero di medaglie, la propensione del livornese alle distanze Meno lunghe del mezzofondo è evidente e chiaramente figlia della stagione di inattività e della prudenza soprattutto iniziale con cui il campione toscano ha affrontato i carichi di lavoro a cui era abituato. Potrebbe essere una svolta nella carriera di Detti ma non è ...

Traversata dello Stretto : Villa San Giovanni accoglie l’élite italiana del Nuoto di fondo : Ottanta atleti dai 14 ai 65 anni, provenienti da 22 città diverse. Quarantaquattro società coinvolte con i nuotatori di punta del panorama italiano. Sono questi alcuni dei numeri della 55esima edizione della Traversata dello Stretto presentata questa mattina al Comune di Villa San Giovanni e che si svolgerà il prossimo 4 agosto nello specchio d’acqua che va da Torre Faro a Cannitello, per terminare nel nuovissimo molo di sottoflutto di Villa San ...

Nuoto di fondo – Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa del World Series a Lac St. Jean : sua la 10 km femminile : Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa delle World Series nelle acque di Lac St. Jean (Canada): l’azzurra vince la 10 km femminile davanti ad Anna Olasz e all’alla francese Caroline Jouisse Dalla Corea del Sud al Canada nel giro di qualche giorno, vincente in entrambe le acque. Rachele Bruni, vice campionessa del Mondo a Gwangju con pass olimpico per Tokyo 2020, e argento iridato nella staffetta 4×1250 mixed, trionfa nella ...

Nuoto di fondo - World Series Lac St-Jean 2019 : vittorie per Rasovszky e per Rachele Bruni - primo podio per Verani : Neanche il tempo di respirare per i “caimani” del Nuoto di fondo. Dopo che la rassegna iridata a Gwangju (Corea del Sud) è andata in archivio, il circuito delle World Series è tornato protagonista in Canada, per la precisione a Lac St-Jean, dove si sono tenute le due 10 km maschile e femminile. Nella prova riservata agli uomini è stato l’ungherese, campione del mondo della 5 km in Corea del Sud, Kristof Rasovszky a imporsi. Il ...

Altra medaglia dal Nuoto di fondo - bronzo per Occhipinti nella 25 km : Dalla Corea arriva un'Altra medaglia per l'Italnuoto. La conquista Alessio Occhipinti, bronzo nella maratona di 25 chilometri

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Alessio Occhipinti : “Sapevo di stare bene - ma la medaglia è inaspettata. Sono veramente felice” : Nella notte italiana si Sono disputate le 25 km dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud: nella gara maschile medaglia di bronzo per Alessio Occhipinti, davanti a Simone Ruffini, quarto, mentre nella prova femminile settima Arianna Bridi e tredicesima Barbara Pozzobon. I quattro azzurri hanno parlato al sito federale a fine gara. Alessio Occhipinti: “Sapevo di stare bene, ma la medaglia è inaspettata, così come quella ...

VIDEO Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : gli highlights della 25 km maschile. Alessio Occhipinti è medaglia di bronzo! : Alessio Occhipinti ha vinto la medaglia di bronzo nella 25 km maschile ai Mondiali di Nuoto di fondo di Gwangju, in Corea del Sud: l’azzurro ha chiuso alle spalle del francese Reymond, che si è preso l’oro in volata sul russo Belyaev. Quarto posto per l’altro azzurro in gara, Simone Ruffini. GLI highlights della 25 KM MASCHILE DEI Mondiali DI Nuoto DI fondo roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Splendido bronzo per Occhipinti nei 25km di fondo - medaglia di legno per Ruffini : Occhipinti terzo nei 25km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, quarto Ruffini. Niente da fare per le azzurre nella gara femminile Alessio Occhipinti conquista la medaglia di bronzo nella maratona di 25 chilometri nuotata nel mar Giallo dell’Expo Ocean Park di Yeosu con pioggia e vento da sud. Il 23enne romano – tesserato per il CC Aniene, allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento nei 1500 alle Universiadi di ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gyurta se ne va. Ruffini e Occhipinti in lotta per l’argento. Bridi e Pozzobon fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.02: In campo femminile Cunha prende il comando delle operazioni, affianca e supera Grangeon e si mette a fare l’andatura 5.01: Al km 20.4 Gyurta mantiene 57″ dui vantaggio sul gruppetto inseguitore guidato da Occhipinti e con Ruffini 4.54: Al km 18.9 della gara femminile in testa sono in quattro perchè Pou si stacca definitivamente dal gruppo di testta. Bridi guadagna 10″ ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Ruffini : gara di testa. Bridi e Pozzobon fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.28: Grangeon, Sullivan e Wunram sembrano prendere un buon vantaggio nel gruppetto di testa su Cunha che però non è ancora staccata definitivamente 4.19: Alla fine del settimo giro, 7.5 km da compiere: Kozubekl sempre in testa, Ruffini è quinto, Occhipinti 13mo 4.16: Ora Sullivan in campo femminile va ad affiancare Grangeon al comando della gara 4.11: Gruppo sempre compatto al km 16.4 per la ...