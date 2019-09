Napoli | una nube nelle stanze | rogo sulla tettoia dell' ospedale San Paolo e paura

Napoli-Samp - Ancelotti pensa a una coppia inedita per l’attacco : Ancelotti pensa a una coppia inedita per la gara contro la Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano e Fernando Llorente potrebbero partire titolari contro i blucerchiati. Il quotidiano spiega nel dettaglio: “Nuove idee. Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Arek Milik non è ancora guarito dal problema muscolare che lo tiene fuori da oltre un mese, mentre Lorenzo Insigne ...

Tweet del Napoli per Lozano – “Così sei entrato per dare una mano… molto bene Chucky” : La SSC Napoli elogia l’attaccante Hirving Lozano su Twitter per il suo apporto nella sfida di ieri tra USA e Messico. El Chucky è entrato dalla panchina proprio come nel suo esordio con gol in casa della Juventus “Así que ingresaste y diste una asistencia….muy bien Chucky”. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Y2Op813EUn — Oficial SSC Napoli (@sscNapoliES) September 7, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Napoli - abbonamenti a rilento : sold out la tribuna Posillipo - male le curve : A dir poco deludente il risultato della campagna abbonamenti del Napoli. Nonostante il mercato portato a termine da De Laurentiis e i prezzi ribassati del 30%, ad oggi sono state venduta poco più di 8.000 tessere. Un risultato inspiegabile secondo al Gazzetta dello Sport, che ricorda il brillante cammino del Napoli degli ultimi anni che è sempre stata ad un passo dalla Juve e mostrato un gioco bello ed entusiasmante. L’anomalia più grande ...

Napoli - scontro tra riders in scooter : «Io - portapizze per una mancia vivo per miracolo» : Sfrecciano da una parte all'altra della città per consegnare in fretta il cibo e racimolare più mance possibili. Il popolo dei riders è fatto soprattutto di giovani a bordo...

Condò : “Ecco quanti punti può fare il Napoli nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

Fabian Ruiz infiamma Juventus-Napoli : “gol bianconero nato da una punizione dubbia…” : “Ho grande voglia di vincere qualcosa qui a Napoli e vedere tutta la citta’ festeggiare con noi”. Punta in alto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz nonostante la sconfitta in trasferta contro la Juventus. “E’ stata dura perdere in quel modo – confessa a ‘Marca’ – Siamo stati in grado di rimontare dallo 0-3 alla Juve in casa sua, qualcosa che e’ molto difficile, e perdere ...

CorSport : I centenari del Napoli. E una triade quasi milionaria in attacco : Se allo Stadium ci fosse stato anche Hysaj, il Napoli avrebbe schierato tutti e otto gli azzurri che hanno superato abbondantemente le cento presenze. Invece sono stati solo sette: Callejon, Insigne, Mertens, Koulibaly, Allan, Ghoulam, Hysaj e Zielinski. Sono stati tutti e 8 al completo, invece, nell’esordio al Franchi. Tutti tra i 25 e i 32 anni. Il più giovane Zielinski, i più anziani Callejon e Mertens. Il tris di punta, Callejon, Mertens e ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

GRAFICO – Rosa Napoli - valore cresciuto di 60mln : 2°posto in A dietro una Juve sempre più ricca : Napoli con la seconda Rosa per valore di tutta la serie A Trasfermarkt portale specializzato evidenzia il valore delle rose dei club di Serie A dopo la chiusura della sessione estiva del mercato: “La Juventus rimane, con distacco, la Rosa più preziosa del nostro campionato. valore cresciuto di altri 120 milioni grazie sopratutto agli arrivi di De Ligt, Rabiot e Ramsey. dietro troviamo il Napoli con un plus di quasi 60 milioni, ...

Infortunati Napoli - missione Samp per Insigne. Si complica Milik : le ultime : Infortunati Napoli, l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione, in particolare su Insigne e Milik Infortunati Napoli, missione Samp per Insigne. Si complica Milik. Il capitano si fatto male nel corso del riscaldamento nel pre gara contro la Juventus, ha forzato per giocare ma è andata male. Lorenzinho, infatti, non è tornato in campo nella ripresa e salterà il doppio impegno con la ...

Il Napoli è forte. I novemila abbonamenti sono una sorpresa solo per chi non conosce la città : Come ogni anno, a Napoli la chiusura del calciomercato coincide con la orwelliana giornata dell’odio per De Laurentiis. Il pappone e tutto quel che sappiamo da anni. È inutile ripetere le stesse cose. conoscete il pensiero di chi scrive. Che per questo è accusato di ricevere assegno mensile dal presidente del Napoli. Ci annoiamo a ripetere sempre le stesse cose. Siamo di fronte a una tifoseria che, con prezzi ribassati del 30%, non supera ...

Il Napoli non ha colmato la principale lacuna : la fragilità mentale : Quasi identico alla lettera il giudizio sul Napoli dato da Antonio Cassano in tv e da Enrico Fedele sul Roma: “Il Napoli ha giocatori normali”. Cassano ha anche aggiunto: “i tifosi non si offendano: non può mai vincere lo scudetto”. Fedele su questo punto è stato meno perentorio. Ma per nulla ottimista. Proviamo a ragionarci un po’ su. Intanto Napoli non ha soltanto giocatori normali. Ha anche eccellenti calciatori. E almeno un paio ...

Repubblica : Juve-Napoli una sfida di difetti vinta dalla Juve perché ne ha di meno : In una partita “illogica e imprecisa, anzi proprio pazza e insensata”, la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3 “con una insulsa e sgraziata” autorete di Koulibaly all’ultimo secondo. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, che aggiunge che il peggiore in campo è stato proprio Kalidou, autore di “quella svirgolata” . “E già si capisce che se tutti giocano meglio di Koulibaly qualcosa di molto strano è ...

Juventus-Napoli – Higuain esilarante dopo la vittoria : “minchia - è stata una montagna russa” [VIDEO] : Gonzalo Higuain diventa virale: l’affermazione dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli è esilarante Spettacolo unico ieri sera allo Stadium: la Juventus ha trionfato sul Napoli, nella seconda giornata di Serie A, grazie all’autorete sul finale di Koulibaly. A segnare il secondo gol del match è stato Higuain, pazzo di gioia per la rete rifilata al suo ex team. A termine della partita il calciatore argentino è stato ...