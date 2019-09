Mentana avverte Pd e M5S | ' Conte bis tachipirina | cura vera o si pagherà dottor Ue'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Enrico, con un post apparso sui sui profili social, ha voluto mettere in evidenza quello che è un proprio punto di vista sull'attuale situazione politica italiana, non mancando di lanciare degli avvertimenti a Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle rispetto alla possibilità che si illudano di aver raggiunto già risultati importanti. Il rischio, a ben guardare, ci sarebbe considerato che, al momento, l'Italia ha un governo a tinte giallorosse e che il catalizzatore di consensi Salvini è stato confinato all'opposizione e potrebbe restarci fino al 2023, quando finirà la legislatura. Per, però, il sovranismo salviniano è tutt'altro che superato. M5s e Pd hanno beneficiato della democrazia parlamentare Attorno alla formazione del governo giallorosso si sono annidate tantissime levate di scudi. L'idea che sui banchi governativi ci siano finiti due partiti che, ad oggi, ...