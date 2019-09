Live Sicula Leonzio-Paganese | Serie C | Erra senza Mattia | Grieco alla ricerca del successo

Live Sicula Leonzio-Bari Serie C - da Lentini la volata di Cornacchini verso la cadetteria : Parte da Lentini la volata di mister Giovanni Cornacchini verso la Serie B: il suo Bari infatti sarà ospite della Sicula Leonzio al Sicula Trasporti Stadium, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30. L'avvio di stagione per i galletti biancorossi non è stato particolarmente entusiasmante: Simeri e compagni infatti hanno dovuto incassare una cocente eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, avvenuta per mano di un Avellino mai domo, capace ...