Il Conte II alla prova dell’Aula | «Io garante | superiamo le liti»

Il nuovo governo alla prova della fiducia : attesa per il discorso di Conte alla Camera : Cresce la curiosità per le parole del premier che ha annunciato che il suo discorso sarà trasmesso in diretta streaming. Di passato non si parlerà e Salvini, a quanto pare, non verrà nominato. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti

La fiducia al governo Conte bis : i numeri alla Camera e al Senato : Quali sono i numeri in Parlamento sui quali potrà contare il governo Conte bis? Partito Democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle sono autosufficienti sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica? Proviamo a fare due calcoli e a capire quali possano essere gli scenari più probabili nei prossimi mesi.Continua a leggere

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono Contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

CorSera : Chiesa sContento diventa un caso Nazionale. A giugno scapperà alla Juve o all’Inter : Chiesa diventa un caso Nazionale. Non rende più come faceva un tempo, non è determinante per risolvere le partite. Il suo rendimento è sceso drasticamente, scrive il Corriere della Sera. “Maluccio nelle prime due esibizioni con la Fiorentina, peggio ancora in Nazionale, contro l’Armenia. Tre partite e neppure lo straccio di un gol, solo un palo a Marassi con il Genoa”. E’ scontento, immalinconito, immusonito. La verità è ...

Conte bis - Di Maio incontra i ministri 5S alla Farnesina : “Pronti al taglio dei parlamentari” : Di Maio dopo la riunione dei ministri pentastellati del Conte bis convocata al ministero degli Esteri: "Abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all'ultimo voto. Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone". La scelta della location è stata criticata da Forza Italia.Continua a leggere

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Da Cernobbio un attestato di fiducia nel Conte Bis e in Gentiloni alla Commissione Ue : Imprenditori, bancari, vertici delle partecipate: da Cernobbio arriva un attestato di fiducia al nuovo Governo. I mercati ‘stanno esprimendo fiducia in questo momento. Credo che la valutazione dei mercati alla fine sia quella che determina le condizioni’, ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del Forum European House-Ambrosetti, in corso a Cernobbio, rispondendo a chi chiedeva se ci fosse fiducia ...

Da Mao alla Commissione Ue - l'irresistibile ascesa del Conte Gentiloni : Il nobile dal "passato gruppettaro", il "Rutelli boy", il ministro degli Esteri e presidente del Consiglio. Nella parabola umana e politica di Paolo Gentiloni si possono rintracciare queste tre vite e, forse, anche qualche altra. Nasce nel 1954 dalla famiglia dei conti Gentiloni Silveri, nobili di Filottrano, Cingoli, Macerata e Tolentino e ha tra i suoi antenati quel Vincenzo Ottorino che agli inizi del Novecento porta i cattolici nella vita ...

Chi è Gianluigi Paragone - il giornalista prestato alla politica che non voterà la fiducia al Conte bis : Dopo la querelle con Vasco Rossi sul «C’è chi dice no» e il plebiscito della piattaforma Rousseau all’accordo M5S-Pd, il senatore prosegue sulla strada del “no” all’unione giallorossa

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Conte 2 - siamo davanti a un ‘governo Bartezzaghi’. Sì - alla fine è stato un agosto bellissimo : Quello del 2019 è stato un agosto bellissimo, va detto. Ma vi ricordate gli anonimi agosti degli anni passati? Vi ricordate quei 15-20 giorni di elemosina di tempo libero chiamati “ferie” (solo per chi è assunto, gli altri fanno le “vacanze”) da sfruttare al massimo, con l’acceleratore tirato o con un filo di gas, quei giorni di vita vera, lontani da tutto e da tutti, ma soprattutto lontani della quotidianità delle notizie in tempo reale e ...

Di Maio alla Farnesina rischia di essere «oscurato» da Conte : Il premier ha costruito una rete di relazioni internazionali che rischia di oscurare il neo-ministro degli Esteri

Il Conte bis visto dalla stampa internazionale : Ue: Moscovici, Italia e Brexit senza accordo fra i principali rischi interni Madrid, 5 set 08:44 - (Agenzia Nova) - Fra i principali rischi interni per l'Unione europea ci sono l'Italia e un'eventuale Brexit senza accordo: lo ha detto da Toronto il commissario europeo agli Affari economici e finanzi

Governo - nasce il Conte bis. I 21 ministri hanno giurato al Quirinale. Gentiloni alla commissione Ue : Giuseppe Conte ha accettato l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stamani alle 10 il premier e i suoi ministri giureranno nel Salone delle Feste del Quirinale. E stasera...