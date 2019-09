Una vita puntate 9-14 settembre | Moises molto malato mentre Diego vuole far fuori Samuel

DolUnay - trama del 9 settembre : Hakan ricatta la chef - Asuman pensa di togliersi la vita : Lunedì 9 settembre prende il via l'ultima settimana di programmazione di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', la fortunata serie tv turca rivelazione dell'estate 2019 e che vedrà il gran finale il prossimo 13 settembre. Per l'ultima settimana, Canale 5 proporrà due appuntamenti pomeridiani a partire dalle 14,45 e sino alle 16,40 circa, nei quali i fan della soap potranno seguire le vicende legate a Nazli e Ferit. I due, che sono finalmente ...

Una vita - anticipazioni puntata di lunedì 9 e martedì 10 settembre 2019 : anticipazioni puntata 809 di Una VITA di lunedì 9 e martedì 10 settembre 2019: Lolita rivela ad Antonito di essere lei la responsabile del danno al prototipo… Antonito non si arrabbia con Lolita e, anzi, la ringrazia per avergli dato modo di migliorare la sua invenzione… Riera non riesce a trovare niente di sospetto nel passato del dottor Guillen, ma i telespettatori scopriranno comunque che Samuel e il medico sono responsabili ...

Vuelta di Spagna – Roglic evita Una pericolosa caduta : “ecco come ho fatto e per la tappa di domani…” : Primoz Roglic ancora in maglia rossa: le parole dello sloveno della Jumbo dopo la 14ª tappa della Vuelta E’ un Roglic carico e con i piedi per terra, quello che ha parlato alla stampa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Lo sloveno della Jumbo Visma è riuscito a mantenere la maglia rossa e, dunque, a confermarsi leder della classifica generale, evitando sul finale una maxi caduta: “ci vuole un ...

Una vita Anticipazioni 7 settembre 2019 : la puntata di stasera su Rete 4 : Samuel dice a Diego e Blanca che Moises è malato ma i due non credono alle parole del giovane e sono pronti alla fuga. Arturo scopre che la sua operazione non è andata a buon fine.

Anticipazioni Una vita : il piccolo Moises resta in ospedale : La soap opera Una Vita, in programma dal 9 al 14 Settembre propone diverse situazioni nuove per molti dei personaggi, a cominciare dal piccolo Moises, Antoñito e dal povero don Arturo rimasto cieco. Una Vita Anticipazioni fino al 14 Settembre: Samuel smascherato anche dal dottor Guillen Antoñito ascolta la confessione di Lolita sulla rottura del tergilune ma, superata la batosta, vuole utilizzare i bozzetti per brevettare comunque la scoperta, ...

Una vita - trame iberiche : l'ispettore Mauro perde i sensi - Felipe ritrova Marcia : Le trame della soap opera di origini iberiche Una Vita sono sempre più entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna dal 9 al 13 settembre, Felipe e Mauro continueranno a lottare per riuscire a ritrovare Marcia. Durante le indagini l’ispettore San Emeterio apparirà a casa dell’avvocato in delle pessime condizioni, al tal punto da perdere la conoscenza. Il vedovo di Teresa andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che ...

Papa Francesco in Africa mostra Una Chiesa che non fa proclami - ma che salva la vita : Molto spesso si parla del tema della pace in modo astratto. Nel suo quarto viaggio in Africa, Papa Francesco ha voluto, invece, mostrare al mondo quali sono i frutti concreti che possono nascere, anche molto rapidamente, quando cessano i conflitti. A Maputo, capitale del Mozambico, primo dei tre Paesi dove si è recato Bergoglio, il Papa ha voluto visitare il centro Dream di Zimpeto realizzato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di ...

Una vita trame dal 9 al 13 settembre 2019 : Diego e Blanca scoprono la trappola di Samuel : Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana di settembre rivelano che Diego e Blanca scopriranno grazie al dottor Guillen del crudele piano di Samuel.

Beautiful - Una vita e Il Segreto nuovi palinsesti : in onda anche sabato : Beautiful, Una Vita e Il Segreto nuova programmazione: le soap andranno in onda anche il sabato Nuova programmazione per Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Le tre soap tornano in onda anche il sabato. Ormai da qualche mese le telenovele stanno vengono trasmesse da lunedì a venerdì. Nel pomeriggio, pure il sabato, le soap intratterranno […] L'articolo Beautiful, Una Vita e Il Segreto nuovi palinsesti: in onda anche sabato proviene da Gossip ...

Programmazione Beautiful - Una vita - Il Segreto : dal 14 settembre tornano anche il sabato : Con la fine delle vacanze estive, e il ritorno a scuola e al lavoro, anche i palinsesti televisivi tornano a piccoli passi verso la normalità. A partire dalla settimana che si aprirà il 9 settembre, molte trasmissioni riprenderanno il posto lasciato libero in estate sia nelle reti Mediaset che Rai. Non ne saranno escluse le tre serie protagoniste del pomeriggio di Canale 5 che, a partire dallo scorso giugno, avevano visto ridotto lo spazio ...

Anticipazioni 'Una vita' dal 9 al 13 settembre : Antonito vince il concorso per inventori : Arrivano le nuove Anticipazioni della nota soap opera iberica "Una vita", creata dalla penna di Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 settembre, su Canale 5, tutti i giorni esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle malefatte di Samuel, sull'arrivo del nuovo assistente di Arturo, Javier e sul processo in cui Silvia dovrà ...

Anticipazioni Una vita del 7 settembre : Blanca vuole riportare subito a casa il figlio : La soap iberica Una Vita torna oggi, 7 settembre, su Rete 4, per la tradizionale puntata in onda in prima serata. L'orario sarà lo stesso delle scorse settimane: la telenovela inizierà alle ore 21:30 dopo Stasera Italia Estate, e proseguirà fino alle ore 23:30 circa. La programmazione serale si arricchirà di un nuovo appuntamento a partire dalla prossima settimana, quando le vicende di Acacias 38 verranno trasmesse sia di martedì che di ...

L’uomo del giorno - Tomáš Skuhravý : Una vita tra fiumi di birra e truffe - ma quando scendeva in campo… : Uno dei calciatori più amati nella storia del Genoa, tant’è che i tifosi lo hanno inserito nella Hall of Fame rossoblu. Parlimao di Tomáš Skuhravý, che compie oggi 54 anni. Un carattere esuberante, un fisico non proprio da atleta. Nato a Prerov nad Labem, un paesino a 35 km da Praga, ha iniziato a giocare nella squadra della sua città. Viene notato dallo Sparta Praga e Skuhravý ripaga subito la fiducia della società della capitale. ...

Una vita anticipazioni al 14 settembre : Diego prova a uccidere Samuel : Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita, quella che va da lunedì 9 a sabato 14 settembre, rivelano che Moises sarà sempre più in pericolo. Il dottor Guillen non ne potrà più di subire le minacce di Samuel. L'uomo non ha intenzione di fare del male al bambino, ma è ricattato dal perfido Alday: dopo un po' di tempo, però il medico riuscirà a liberarsi di questo meschino compito e racconterà tutto a Blanca e Diego. Nel momento in cui ...