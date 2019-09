Papa Francesco | La carenza di preti fa scegliere candidati immorali

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) “Mi raccomando, state attenti, non lasciatevi ingannare dalla necessità del numero dei sacerdoti, prendere senza discernimento... Non so, credo che da voi non è tanto comune, ma in alcuni Paesi d’Europa è lamentevole. C’è la mancanza di vocazione e spinge il vescovo a prendere di qua, di qua, di là, senza vedere la vita com’era, e prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della vita religiosa. Sono stati cacciati pero per altre deficienze. Per favore, state attenti: non fate entrare il lupo nel gregge”. Così ilai vescovi malgasci.Nel suo discorso ai vescovi del Madagascar, ilha richiamato al “dovere urgente di accompagnamento e discernimento, soprattutto per quanto riguarda le vocazioni alla vita consacrata e al sacerdozio, ciò che è fondamentale per garantire ...

