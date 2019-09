“Mi hanno fatto bere poi mi hanno stuprata” Parla la ragazza che accusa il figlio di

“Mi hanno salvato la vita”. Bianca Atzei : il dramma (mai raccontato) vissuto a Sanremo : Si torna a parlare di Bianca Atzei nei siti di gossip e di spettacolo. Stavolta però non si parla di foto bollenti pubblicate su Instagram o di scatti sensuali dai luoghi di vacanze. Eppure l’estate della cantante è andata a gonfie vele, soprattutto grazie alla compagnia della Iena Stefano Corti, compagno di vita oltre che di villeggiatura. I due sono ormai inseparabili e pubblicano quasi giornalmente scatti e frammenti del loro ...

Mondiali Basket 2019 – Francia - lo sfogo di Gobert : “Mi hanno svegliato presto per l’antidoping!” : Rudy Gobert svegliato presto dall’antidoping dopo una partita conclusa contro la Germania: il centro dei Jazz furioso sui social La partita tra Francia e Germania si è giocata nella tarda notte di ieri e i giocatori di entrambe le squadre speravano di aver un buon numero di ore di riposo dopo il complicato esordio Mondiale. Per Rudy Gobert non è stato così. Il centro degli Utah Jazz è stato svegliato alle prime ore del mattino per un test ...

La Pupa e il Secchione 2019 : Enrico Papi al timone? “Mi hanno cercato” : Enrico Papi al posto di Paolo Ruffini a La Pupa e il Secchione 2019? È in arrivo il prossimo autunno la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, per la precisione la terza. Alla conduzione dovrebbero esserci Paolo Ruffini e Katia Follesa. L’attrice comica, che è un volto di punta nella squadra Discovery insieme a Benedetta Parodi, potrebbe essere la persona giusta per il reality. Le ultime indiscrezioni vorrebbero, però, al timone del ...

Georgette Polizzi - addio al nubilato indimenticabile : “Mi hanno conciato così” : Il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse Georgette Polizzi e Davide Tresse si sposeranno il 15 settembre dopo anni e anni d’amore passati assieme. I due ex partecipanti di Temptation Island sono pronti a fare il grande passo e sicuramente saremo aggiornati costantemente sull’evento, visto che la Polizzi è spesso ospite da Barbara d’Urso […] L'articolo Georgette Polizzi, addio al nubilato indimenticabile: ...

Vuelta a España 2019 - Nicholas Roche “Mi hanno detto ieri che potevo prendere la maglia - ma pensavo che fosse impossibile evitare lo sprint” : Nicholas Roche (Team Sunweb) ha storicamente un grande feeling con la Vuelta a España e lo ha confermato anche in quest’edizione appena cominciata. L’irlandese, nel finale della tappa odierna, è andato all’attacco insieme a Nairo Quintana (Movistar), Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), Rigoberto Uran (EF Education First), Fabio Aru (UAE Team Emirates) e Mikel Nieve (Mitchelton-Scott). Benché la vittoria di tappa sia andata a ...

Stramaccioni : “Mi hanno tolto l’interprete. E’ un sabotaggio” : L’Esteghlal di Andrea Stramaccioni perde in trasferta 1-0 contro il Machine Sazi e lui si sfoga davanti alle telecamere. Tutto nasce dal fatto che gli è stato impedito di portare in panchina l’interprete, rendendogli di fatto impossibile la comunicazione con i suoi giocatori, che non conoscono l’inglese. Le parole dell’allenatore sono sul Corriere della Sera. “Questo non è rispetto. È la mia prima partita qui e cosa ...

Ivrea. “Mi hanno fatto ubriacare e mi hanno stuprato in gruppo” - la denuncia della 17enne : A denunciare l’episodio la vittima stessa, una 17enne, che agli inquirenti ha raccontato di essere stata vittima di una violenza di gruppo al Centro Sociale “Castellazzo” (chiuso dal 9 agosto). Sentiti diversi giovani ma per ora nessun iscritto nel registro degli indagati. Tuttavia lo stupro non sarebbe supportato da referti medici.Continua a leggere

Non può entrare in casa perché sugli scalini ci sono i tossicodipendenti : “Mi hanno detto di andarmene” : Follia in centro storico a Firenze, in una zona ormai preda del degrado: la denuncia di una residente a FirenzeToday

Naomi Campbell : “Mi hanno mandata via da un hotel in Francia perché sono nera” : La top model Naomi Campbell è stata messa alla porta in un albergo del sud della Francia a causa del colore della sua pelle. Lo ha raccontato lei stessa, la Venere nera delle passerelle degli anni '90, in un'intervista al periodico Paris Match. “La parola ‘diversità' è ovunque oggi, ma non era così quando ho iniziato. Ho sempre desiderato che le persone fossero trattate in modo equo, ma non è così sia ovvio. La sfida è permanente”, ha osservato ...

Nainggolan - che stoccata all’Inter : “Mi hanno ceduto perchè sto sul cazzo a qualcuno…” : Radja Nainggolan lascia l’Inter per approdare al Cagliari, ma prima di imbarcarsi in aeroporto rifila una stoccata ai nerazzurri: il motivo della cessione può essere imputabile ad un’antipatia Il trasferimento in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari si candida ad essere l’operazione più strana del mercato. Il centrocampista belga ha rifiutato altre offerte per tornare in Sardegna, nel club che lo ha lanciato nel ...

Naomi Campbell : “Mi hanno mandata via da un hotel in Francia perché sono nera” : La top model Naomi Campbell è stata messa alla porta in un albergo del sud della Francia a causa del colore della sua pelle. Lo ha raccontato lei stessa, la Venere nera delle passerelle degli anni '90, in un'intervista al periodico Paris Match. “La parola ‘diversità' è ovunque oggi, ma non era così quando ho iniziato. Ho sempre desiderato che le persone fossero trattate in modo equo, ma non è così sia ovvio. La sfida è permanente”, ha osservato ...

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. “Mi hanno accoltellato” - le ultime parole : “Mi hanno accoltellato”. Sono state queste le ultime parole di Mario Cerciello Rega prima di perdere i sensi in seguito agli 11 fendenti sferrati dal 19enne statunitense Finnegan Lee Elder che nella notte fra giovedì e venerdì lo hanno ucciso. La frase è citata dal gip della Capitale, Chiara Gallo, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per Elder e per il suo connazionale Christian Natale Hjorth. Nel documento del ...

La telefonata (AUDIO) di Brugiatelli al 112 : “Mi hanno derubato - vogliono 100 euro” : "Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, pero' questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto... e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi do' il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perche' mi sono anche scappati, li ho visti pure io ma sto ...

La telefonata di Brugiatelli al 112 : “Mi hanno derubato - vogliono cento euro” : "Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, pero' questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto... e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi do' il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perche' mi sono anche scappati, li ho visti pure io ma sto ...