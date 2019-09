Formula 1 – L’amarezza di Vettel | “Leclerc doveva starmi davanti! Vittoria domani?

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Sebastiancommenta con amarezza l’esito del Q3 delle qualifiche del Gp d’Italia: il pilota tedesco punta il dito contro i troppi rallentamenti in pista “E’ stato del tutto inutile attendere così tanto perchè poi per l’ultimo giro si è fatto tardi. Ma Leclercdavanti fin da subito. Ad ogni modo sono contento della macchina e la qualifica è andata bene per il team“. Con queste parole rilasciate a Sky Sport, dalle quali traspare una certa delusione, Sebastianha commentato l’esito delle qualifiche del Gp d’Italia, terminate in maniera incredibile. Tutti i piloti hanno rallentato, sia l’uscita dai box che al momento di prendere velocità in pista, pur di non favorire gli altri con la propria scia: caratteristica che ha fatto prendere la bandiera a scacchi a 7 piloti su 9 (Raikkonen era già fuori in ...

Screenweek : #AboutEndlessness propone un'altra variazione della formula prediletta da #RoyAndersson ingabbiando l'umanità in qu… -