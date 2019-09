F1 | GP Italia 2019 | risultati e classifica FP3 Vettel davanti a tutti | Leclerc 4°

F1 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Sebastian Vettel precede di un soffio Verstappen e Leclerc - le Mercedes si nascondono : Sebastian Vettel, dopo un periodo non troppo entusiasmante del suo campionato, risponde al suo lanciatissimo compagno di scuderia e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Il tedesco, dopo il poco soddisfacente weekend di Spa-Francorchamps, cerca di scuotersi sulla pista di casa della scuderia di Maranello, stampando il miglior tempo davanti a Charles Leclerc, ma le Mercedes impressionano sia sul ...

Biathlon - campionati Italiani estivi 2019 : Lukas Hofer e Lisa Vittozzi vincono le sprint in Val Martello : In Val Martello sono andate in scena oggi, sabato 7 agosto, le prove sprint valide per i campionati italiani estivi di Biathlon 2019 che hanno visto trionfare il brunicense Lukas Hofer e la sappadina Lisa Vittozzi. Gli atleti delle squadre senior e junior di entrambi i sessi sono stati accolti sul tracciato altoatesino da una leggera pioggia al mattino che si è però placata prima dell’inizio delle competizioni, permettendo uno svolgimento ...

A che ora inizia Italia-Serbia e su che canale vederla. Semifinale Europei volley 2019 : programmazione RAI e DAZN : Italia-Serbia, Semifinale degi Europei 2019 di volley femminile, inizierà alle ore 16.00 di sabato 7 settembre. Le azzurre scenderanno in campo alla Sports Hall di Ankara (Turchia) per affrontare le detentrici del titolo nella rivincita della Finale degli ultimi Mondiali, la nostra Nazionale è chiamata a una clamorosa impresa contro le Campionesse de Mondo e d’Europa ma ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e puntare alla ...

Ascolti tv venerdì 6 settembre 2019: Miss Italia vince, bene anche Canale 5 grande successo per la finalissima di Miss Italia, Ieri sera, Martedì 6 settembre 2019, Rai 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre 2 milioni di telespettatori. Con un picco del 19.6% ha vinto la gara Auditel contro la rete concorrente.

Vincitrice Miss Italia 2019/ Chi è - vince Carolina Stramare : le percentuali di voto : Vincitrice Miss Italia 2019, chi è? La reginetta di bellezza è Carolina Stramare, Miss Lombardia, seguita da Serena Petralia e Sevmy Fernando

Miss Italia 2019 è Carolina Stramare : prima eliminata - poi ripescata dalla giuria. Il video della proclamazione : Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia 2019 in diretta su Rai 1. La concorrente che ha partecipato con la fascia di Miss Lombardia - la numero 3 - ha superato in finale la...

Miss Italia 2019 : Carolina Stramare svela il suo dramma familiare : Carolina Stramare Miss Italia 80: il trionfo dedicato alla madre scomparsa Occhi color smeraldo, capelli castani e 1,79 centimetri di bellezza: Carolina Stramare è Miss Italia 2019. Tanta emozione e molte lacrime: la ragazza ventenne di Vigevano ha dedicato la vittoria alla madre scomparsa lo scorso anno per un tumore. Miss Italia 80 Carolina Stramare ha dichiarato a Il Corriere che la madre era anche un’amica vera e, nonostante la sua ...

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel si preparano in vista delle qualifiche con le FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 L’ex pilota dell’Alfa Romeo è in stato di grazia e sembra aver trovato finalmente la quadratura del cerchio per quanto riguarda il set-up della sua SF90 almeno sulle piste a medio-basso carico aerodinamico, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel dovrà sfruttare al meglio le FP3 per ritrovare il giusto feeling con la monoposto. 11.38 Charles Leclerc non può che ...

VIDEO F3 - GP Italia 2019 : incredibile incidente a Monza - Peroni prende il volo e finisce oltre le barriere! Attimi di paura : incredibile incidente durante il GP d’Italia 2019 della Formula 3 che si sta disputando a Monza. Alexander Peroni ha infatti colpito il dissuasore in uscita dalla parabolica, la sua vettura ha letteralmente spiccato il volo, ha roteato in area ed è andata oltre le barriera. Si è temuto il peggio per il pilota australiano che però è fortunatamente uscito illeso dalla sua monoposto, probabilmente anche per merito di Halo. Di seguito il VIDEO ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le partecipanti e le convocate. USA con Biles - Russia a Mustafina - Cina giovane - Italia con le Fate : I Commissari Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto consegnare la lista delle convocate per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Tutti gli allenatori hanno comunicato alla FIG i nomi delle sei atlete che intendono portare in terra teutonica (cinque titolari e una riserva per le 24 Nazionali in gara nel team-event, gli altri Paesi saranno rappresentati da individualiste) ma va ...

Miss Italia 2019 : si poteva dare di più : Alessandro Greco Miss Italia è tornata in Rai dopo 7 anni, ed è come se non fosse mai andata via. Ma non in senso buono. Tralasciando qualsivoglia aspetto romantico di questa rentrée sulla tv pubblica, dopo anni di “esilio” forzato su La7, quel che colpisce maggiormente è il fatto che lo spettacolo sia rimasto fermo al 2012, con lo stesso schema, lo stesso ritmo, con quell’esatta struttura vetusta che lo aveva condotto ...

Il Pala Invent di Jesolo (Venezia) è pronto ad ospitare, questa sera, a partire dalle ore 21:10, la Finale in un'unica serata della 80° edizione di Miss Italia. Un concorso di bellezza che è sopravvissuto alle più svariate vicissitudini e che, dopo sei edizioni su LA7, in qualche modo ritorna a casa, nella prima serata di Rai 1. Un ritorno dopo sette anni di assenza sull'ammiraglia della TV di Stato,

Ecco Carolina Stramare - Miss Italia 2019! : A Jesolo la ventenne ligure Carolina Stramare è stata eletta nuova Miss Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Miss Italia 2019! Miss Italia 2019 è Carolina Stramare, una vita passata tra la sua Genova e Vigevano. Non è un caso che indossasse la fascia di Miss Lombardia prima di sostituirla al termine di una serata infinita con quella più importante. L’incoronazione da parte di Carlotta Maggiorana, che aveva vinto un ...