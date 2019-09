A che punto siamo con la simulazione del cervello umano?

Fonte : wired

(Di sabato 7 settembre 2019) (foto: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images L’avvento di un’intelligenza artificiale generale, in grado di fare concorrenza al, non è solamente ancora molto lontano, ma potrebbe anche non verificarsi mai. Per dirla con Luciano Floridi, che la combinazione di big data sempre più imponenti e crescente potere di calcolo dei computer possa un giorno far sorgere una vera intelligenza “è logicamente possibile, ma assolutamente improbabile”. Se le cose stanno così, perché non seguire la strada contraria? Perché, invece di provare a creare un’intelligenza di tipopartendo dai transistor, non riprodurre integralmente ilin un sistema digitale in cui sono ricreati nel minimo dettaglio tutti i neuroni e le loro connessioni? Perché, in poche parole, non dare vita a unadigitale del? Per riuscire in quest’impresa, non si può che iniziare ...

