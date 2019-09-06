virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SUL MANTO STRADALE, TRAFFICO RALLENTATO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE TRA GLI SVINCOLI SETTEBAGNI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SUL MANTO STRADALE, TRAFFICO RALLENTATO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE TRA GLI SVINCOLI SETTEBAGNI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, IL TRAFFICO RESTA RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO, TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO. IN ESTERNA, SI SEGNALANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, IL TRAFFICO RESTA RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO, TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO. IN ESTERNA, SI SEGNALANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. IN ESTERNA, SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E APPIA; RESTANDO SULL’APPIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ARDEATINA E LAURENTINA SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELRomaNO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI INFINE VI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELRomaNO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI INFINE VI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELRomaNO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA CASSIA CODE TRA LA FORMELLESE E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE INCIDENTE ANCHE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE INCIDENTE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE INCIDENTE A VELLETRI SU VIA ARIANA CON CODE TRA VIA SAN BIAGIO E VIA DI CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 6 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA NETUNENSE UN INCIDENTE PROCVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA OSTIENSE CODE TRA VIA DI MALAFEDE E RACCORDO VERSO LA CAPITALE ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE E’ STATO RISOLTO IL GUASTO AL CONVOGLIO TRA Roma TIBURTINA E SETTEBAGNI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO ...