Traffico Roma del 06-09-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO ULTERIORI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA. SULL’ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È INVECE SOSTENTUTA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATO IL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 Roma-TERAMO, DA VIA DI PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 17 : 00 : AI NASTRI DI PARTENZA LA VI EDIZIONE DELLA “Roma BY NIGHT RUN-HALF MARATHON”. GLI AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA E L’ALTRA AMATORIALE. SI PARTE QUESTA SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO IN DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO STORICO, IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE. CHIUSURE PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI. E’ INIZIATO IERI IL “LONGINES GLOBAL ...

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE; SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALRIA E Più AVANTI DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA LAURENTINA: IN INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E CASSIA BIS. QUESTA SERA ALLE 21.30 LA ...

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE IN VIA TRIONFALE PROVOCA CODE DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA DELL’INSUGHERATA VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E DA VIA GIUSEPPE TAVERNA A VIA DELL’INSUGHERATA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA TUSCOLANA PER AGGIORNAMENTI SUL ...

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO CITTà SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZONI DI MARCIA. Traffico RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA fra L’Aeroporto DELL’Urbe e Via Gaiole in Chianti IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PROSEGUONO I LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI: INEVITABILI I DISAGI PER ...

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 10 : 30 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI ...

Traffico Roma del 06-09-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR ...