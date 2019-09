Salvini sbotta in tv contro giornalista di Repubblica

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Botta e risposta, in tv, tra Matteoe Carmelo Lopapa,de La. Teatro del loro sverbale lo studio di Tg2 Post, la rubrica di approfondimento politico che segue il telegiornale della seconda rete Rai.La firma del quotidiano diretto da Carlo Verdelli incalza il leader della Lega, chiedendogli conto della sua posizioneil governo giallo-rosso, e sovrapponendosi alla voce dell'ex ministro dell’Interno in collegamento audio-video con il format. E allora il numero uno del Carroccio: "Io capisco che lei scrive per un quotidiano che si alza la mattina chiedendosi, ogni giorno, come insultaree per questo non la invidio Le sto rispondendo, le sto risponendo…posso?".E qui l'ex titolare del Viminale affonda: "Allora, il Pd – e lei mi smentisca (riferendosi appunto a Lopapa) – negli ultimi due anni ha perso tutte le elezioni fatte in ...

simo_bass : RT @simo_bass: La #Trenta amareggiata perché non ha riavuto la poltrona sbotta 'io ho lottato contro Salvini più di altri'. Quindi è questo… - NazzarenoMilaz : RT @simo_bass: La #Trenta amareggiata perché non ha riavuto la poltrona sbotta 'io ho lottato contro Salvini più di altri'. Quindi è questo… - simo_bass : La #Trenta amareggiata perché non ha riavuto la poltrona sbotta 'io ho lottato contro Salvini più di altri'. Quindi… -