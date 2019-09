Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma – “Veramente uno’ quello di cui si sono resi responsabili gli uffici del Comune, unche ha lasciato senza regole le spiagge della Capitale per cinque mesi nel periodo invernale, con i titolari degliesentati di fatto dal rispetto di qualsiasi disciplina sulla gestione delle strutture e sull’accesso agli arenili. Adesso voglio capire se la sindaca Raggi intende sanzionare i dirigenti che si sono resi responsabili di questa singolare leggerezza”. E’ quanto dichiara Cristina, esponente di Democrazia e Autonomia (demA) e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, dopo aver ricevuto la risposta scritta alla sua interrogazione, in merito al ritardo nella pubblicazione, e al conseguente ritardo nell’entrata in vigore, dell’ordinanza della sindaca che doveva disciplinare, come ...

romadailynews : Grancio: su stabilimenti balneari strano disguido comunale: #Roma – “Veramente uno strano… -