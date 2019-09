Di Maio riceve i ministri M5S alla Farnesina

Fonte : blogo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il Ministro degli Esteri Luigi Diha ricevuto oggi, nel secondo giorno di lavoro al nuovo ministero, tutti idel Movimento 5 Stelle che compongono l'esecutivo di Giuseppe Conte per fare il punto della situazione e coordinare i prossimi passi del nuovo governo.A margine della riunione è stato lo stesso Di, via Facebook, a dare conto di quanto accaduto, ringraziare Giuseppe Conte e dare ufficialmente il via ai lavori dell'esecutivo:C’è tanto lavoro da fare e non abbiamo tempo da perdere. Anche per questo motivo oggi ho incontrato iM5S. Ho visto persone motivate, pronte a dare il massimo per gli italiani. Con loro abbiamo fatto il punto su tutti i provvedimenti da portare avanti. Questo governo è nato, infatti, per dare risposte immediate agli italiani.Uno dei primi obiettivi, come ribadito quasi quotidianamente per tutto il ...

