Barbara De Rossi cerca la colf su Twitter

Fonte : blogo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Vorreste lavorare a casa di un'attrice italiana e occuparvi del suo gatto? Allora forse abbiamo quello che fa per voi:Deha twittato un annuncio di lavoro: “siconvivente, minimo di referenze e amante degli animali. Scrivere in privato, grazie…” La ex conduttrice di Amore Criminale - ora al timone de Il Terzo Indizio su Rete 4 fa sul serio, tant'è vero che quando su Facebook un utente le ha chiesto se fosse uno scherzo, la donna ha risposto con un secco "no".Delasu06 settembre 2019 11:47.

VanityFairIt : «Cercasi colf convivente, minimo di referenze e amante degli animali». L'avete visto l'annuncio di Barbara De Rossi… - Ftbis1 : @violalaviola Ah scusa sto leggendo solo ora, quindi la richiesta di Barbara de rossi non ti interesserà sicurament… - Ftbis1 : @violalaviola Scusami ovviamente non è per farmi i fatti tuoi ?? mi era parso di capire che fai la tata/baby sitter.… -