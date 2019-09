Paragone | Non voterò la fiducia Come la mettiamo con la ' democrazia diretta' ?

Vasco Rossi vs Paragone - M5s - / "C'è chi dice no? Politica non tocchi le mie canzoni" : Vasco Rossi vs Paragone per "C'è chi dice no". Lo sfogo del Blasco dopo che il grillino ha utilizzato un suo pezzo in un video

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : “Giù le mani dalle mie canzoni. Non autorizzo a usarle per fini politici” : “C’è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni!”. Vasco Rossi in un post su Instagram lo dice chiaramente: non si strumentalizzino i suoi pezzi per questioni politiche. Un riferimento diretto al senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che oggi in un video ha usato il pezzo del Blasco per anticipare il suo “no” al quesito sul governo giallorosso che sarà sottoposto ...

Paragone (M5s) : "Non voterò la fiducia al governo M5s-Pd" : Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 stelle, annuncia a Omnibus su La 7 che non supporterà in Parlamento un eventuale governo M5s-Pd: “Con coerenza, per tutto quello che ho detto, non voterò la fiducia ad un governo con il Pd”. “Io - prosegue il senatore - ho pagato dei prezzi, però sono coerente con quello che ho detto. Mi dispiace ma non potranno avere il mio voto perché questa ...

Il "leghista" Paragone Non vuole l'accordo col PD : Mentre i vertici del Movimento 5 Stelle stanno cercando di raggiungere un'intesa con il Partito Democratico, c'è chi già rimpiange l'alleanza con la Lega. Parliamo in particolare di Gianluigi Paragone che nel suo curriculum da giornalista ha anche un'esperienza di due anni da direttore de La Padania, quotidiano della Lega secessionista.Ieri Paragone, nonostante questo clima di palpabile tensione per il futuro di questa legislatura, è ...

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Contatti ci sono - ma non sono forni”. Molinari : “Nostra base digerirebbe tavolo con Di Maio” : “Se proprio non si può andare ad elezioni, perché non tentare il dialogo con la Lega pur riconoscendo che ha messo in piedi un atto predatorio verso questo governo”. Mentre a Roma proseguono le trattative tra Pd e M5s, ad Alzano Lombardo, sede della storica Festa leghista “Berghem Fest, si sono ritrovati sullo stesso palco il senatore pentastellato, Massimo Garavaglia (vice ministro all’Economia) e Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla ...

Nina Moric criticata per la foto in topless : Non c'è Paragone tra una 20enne e una over 50 : La showgirl croata ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la immortala mentre è a Zanzibar e in topless. Dopo aver confidato ai suoi fedeli follower, sui social, di aver contratto il batterio mangiacarne, nel corso della sua vacanza a Zanzibar, la showgirl croata Nina Moric ha fatto sapere al popolo del web di essere ancora in Africa. L'ex moglie di Fabrizio Corona ha, infatti, pubblicato uno scatto che la ritrae mentre ...

Nuoto - Benedetta Pilato non si esalta : “la rana è un po’ pazza come me. Federica Pellegrini? Ammetto solo un Paragone…” : La baby star della Nazionale italiana di Nuoto ha parlato dopo il suo ritorno in Italia, raccontando le emozioni dell’argento iridato nei 50 rana Sono bastati 50 metri per cambiarle la vita, trenta secondi per passare dall’anonimato alle prime pagine dei giornali. Benedetta Pilato è la nuova baby star del Nuoto italiano, grazie all’argento ottenuto nei 50 rana ai Mondiali di Gwangju. Gian Mattia ...

Ddl Paragone : abolizione Canone Rai - cosa contiene la proposta del M5S : Ddl Paragone: abolizione Canone Rai, cosa contiene la proposta del M5S Il Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge al Parlamento che prevede l’abolizione del Canone Rai e l’eliminazione del limite pubblicitario a cui è sottoposta la tv statale. Ddl Paragone: cosa prevede? Sono stati Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai, e Maria Laura Paxia, deputata pentastellata, a presentare ...