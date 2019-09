Maltempo in Piemonte | temporali e grandinate | strade trasformate in fiumi di fango ad Alba

Maltempo in Piemonte - tenporali e grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Maltempo Piemonte - la giunta regionale nei luoghi colpiti : tappa nel Verbano-Cusio-Ossola : Il tour della giunta regionale tra i luoghi colpiti dal Maltempo estivo in Piemonte è proseguito oggi a Verbania, dove il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi hanno incontrato i sindaci e hanno verificato i danni. Presenti il presidente della Provincia del VCO, Arturo Lincio, i consiglieri regionali Alberto Preioni e Domenico Rossi e la parlamentare Mirella Cristina. Sono una quindicina i Comuni del Verbano-Cusio-Ossola che ...

Maltempo : il presidente del Piemonte incontra i sindaci del vercellese : Presenza sul territorio, velocità di procedure e attenzione alle questioni locali. Queste le parole d’ordine della visita odierna del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Vercelli, nella sede della Provincia, dove, accompagnato dai consiglieri regionali Angelo Dago, Alessandro Stecco e Carlo Riva Vercellotti, ha incontrato i sindaci delle aree colpite dal Maltempo a luglio, le associazioni di categoria agricole locali ...

Previsioni meteo oggi 25 agosto/ Maltempo in 17 regioni : sole a sorpresa in Piemonte : Previsioni meteo di oggi 25 agosto: nelle prossime ore dovrebbe piovere in quasi tutta la penisola. sole a sorpresa sul Piemonte.

Maltempo Piemonte - allagamenti nel Cuneese : si chiederà lo stato di emergenza : “Siamo vicini al territorio Cuneese colpito nelle scorse ore da un nubifragio di grande portata: molta pioggia e vento forte, che hanno creato allarme e disagi, ma fortunatamente i danni sono limitati”. Così l’assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi, che sta seguendo l’evolvere della situazione in queste prime ore di post evento. “La Protezione civile è immediatamente ...

Maltempo Piemonte : nel Saluzzese 102mm di pioggia in poche ore : Centodue millimetri di pioggia in poche ore. Il violento nubifragio che questa mattina ha colpito la zona di Barge, Bagnolo e Carde’ ha provocato disagi e danni. Piccoli rii e torrenti si sono ingrossati nel volgere di pochi minuti. Si sono registrate decine di piccole frane e allagamenti di garage e scantinati. Chiusa la provinciale tra Saluzzo e Cavour, nel tratto tra Staffarda e Crocera di Barge per la piena del torrente Ghiandone, ...

Maltempo Piemonte : nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè : Un forte nubifragio si è registrato questa mattina in Piemonte, nel Cuneese: piogge torrenziali e allagamenti si sono registrati nel Saluzzese e nel centro abitato di Cardè. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare i corsi d’acqua della zona e le acque hanno invaso le strade: in alcuni punti il livello ha superato gli 80 cm. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : nubifragio a Casale Monferrato - danni e disagi : nubifragio in provincia di Alessandria, con conseguenti danni e disagi. Interventi nelle zone di Ozzano e Ticineto Po. A Casale Monferrato (Alessandria) un’infiltrazione d’acqua nel reparto di fisiatria dell’ospedale Santo Spirito ha costretto a spostare 18 ricoverati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza 7 alberi. Il sindaco, Federico Riboldi, ha invitato a segnalare eventuali disservizi. L'articolo Maltempo Piemonte: ...

Il Nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali sul Piemonte - Maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Maltempo Piemonte : gravi danni nel Casalese - rischia di saltare la vendemmia : rischia di saltare la vendemmia in una fascia dei vigneti di Casale Monferrato, a causa dei danni causati dal Maltempo dei giorni scorsi. “La zona è limitata ma le conseguenze sono pesantissime. La notizia buona è che dove i legni della vite sono maturati bene, la produzione riprenderà e il prossimo anno non ci saranno strascichi, come si era temuto in un primo momento. Nei prossimi giorni i periti incaricati effettueranno i ...

Maltempo Piemonte : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Piemonte intende chiedere lo stato di calamità dopo l’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. “I danni – dichiara Marco Gabusi, assessore regionale alla protezione civile – sono ingenti. Con il presidente Alberto Cirio stiamo monitorando la situazione in tempo reale raccogliendo le segnalazioni da tutto il territorio in modo da far partire al piu’ presto la richiesta al Governo”. L'articolo Maltempo ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...

