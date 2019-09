Livorno | rissa in pieno pomeriggio con katana | cittadini terrorizzati

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Federico Garau All'arrivo delle forze dell'ordine, dei due facinorosi che avevano terrorizzato i residenti non vi era più alcuna traccia. Tanta l'amarezza dei, che non si sentono più sicuri: "Da quando è cambiata l'amministrazione, la piazza è tornata ad essere zona di nessuno" Paura martedì, dove ha avuto luogo una violentache ha terrorizzato i residenti. Il fatto intorno alle 16:00, quando alcunihanno contattato le forze dell'ordine locali per segnalare la presenza di due uomini che si stavano affrontando in piazza Garibaldi, nei pressi di un minimarket. Stando al racconto di alcuni testimoni, tutto sarebbe nato da una furiosa lite, poi sfociata in uno scontro fisico. Oltre ai calci ed ai pugni, anche i colpi di una catena: sopraffatto, uno dei due contendenti si è dato alla fuga. Quest'ultimo, un nordafricano secondo alcuni ...

delsette1 : ERALDO DELLA TOSCANA: LIVORNO : RISSA A COLPI DI CATENA E KATANA TRA OPE... -