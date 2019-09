FISG rinnova la partnership con Suzuki anche per la stagione 2019 20

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Per laagonistica/2020, la Casa di Hamamatsu sarà Sponsor di– Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. L’Azienda fornirà alla Federazione ottoche seguiranno gli atleti in ogni loro spostamenti e attivitàpunta sempre più sul mondo dello sport per rafforzare la sua immagine e per aumentare la notorietà del suo Marchio presso il grande pubblico. In questo quadro strategico, la Casa di Hamamatsu è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo che la vede Sponsor della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio –, che affianca dal 2013. Launirà le due realtà per la/2020, durante la quale gli Azzurri delle Squadre Nazionali di Curling, Hockey e Pattinaggio di figura, di velocità Short track e Pista lunga oltre che di Wheelchair Curling e Para Ice Hockey, indosseranno divise sulle quali sarà presente il logo. ...