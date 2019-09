Di Maio | «Questione migranti prioritaria | superare Dublino»

Fondi russi alla Lega - Salvini : "Nostri bilanci trasparenti" | Di Maio : "Su questione morale intransigenti" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi d alla russi a". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti d alla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

Di Maio : "Rubli? Come Siri e RixiM5S rigido sulla questione morale" : Luigi Di Maio, leader 5Stelle e vicepremier del governo gialloverde, pensa che sulla questione morale non si possano fare sconti. A nessuno. Così sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega che agita il governo in queste ore, il M5s sarà "rigido" Come lo è stato nei casi Siri e Rixi