US Open 2019 | quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini? Cifre da capogiro | montepremi

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) Giornata memorabile perche si è qualificato alle semifinali degli USgrazie alla spettacolare vittoria contro Gael Monfils. Il romano ha giocato una partita al cardiopalma contro il francese, ha disputato un incontro di lusso esibendo alcuni dei colpi più belli del suo repertorio e si è cosìl’ingresso tra i quattro grandi a New York, nell’ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro, che da lunedì sarà almeno numero 13 al mondo, ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera in uno Slam e ha così raggiunto uno dei traguardi più prestigiosi per la carriera di un giocatore ma attenzione perché la semifinale a Flushing Meadows è molto importante anche per il conto in banca.haqualificandosi alle semifinali degli US? La cifra è davvero davisto che si parla di 960mila ...

AlessiaMorani : Ecco chi sono i russi che trattavano con #Savoini al #Metropol a #Mosca: uomini vicini a Dugin e Putin. Chissà… - civati : Intanto, in Roussia. - Eurosport_IT : Siete ancora vivi???????! ?? MATTEO #BERRETTINI È IN SEMIFINALE AGLI US OPEN ???????????????????? #EurosportTENNIS | #USOpen… -