Previsioni Meteo | nuovo brusco peggioramento in arrivo Venerdì 6 Settembre | le regioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Un affondo perturbato più consistente, da giorni computato nelle simulazioni dei maggiori centri di calcolo mondiali, sembra oramai con buona probabilità prendere piede nel corso di. Potrebbe essere l’inizio di una fase instabile e anche piuttosto fresca dai connotati prettamente autunnali poi in prolungamento anche nel fine settimane e a buona parte della settimana prossima. In questa sede, tuttavia, valutiamo l’impatto della saccatura nelle prime fasi dell’affondo Mediterraneo. Va detto che con essa il tempo tornerà a instabilizzarsi in maniera più diffusa sul territorio, via via da Nord/Nordovest, verso Est/Sudest, anche se l’azione di primo impatto, produrrà fenomeni più intensi e diffusi, per6, su aree specifiche del Nord. Dalla mappa barica in evidenza, possiamo scorgere come piuttosto ampio e anche profondo si mostri il cavo ...

